11η Σεπτεμβρίου 2001: Το χρονικό, η αλλαγή στον κόσμο και οι θεωρίες συνωμοσίας

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας του Αεροδρομίου Λόγκαν της Βοστώνης ειδοποιούν τον ΒΑ τομέα αεράμυνας του Αμερικανικού Στρατού.Η πτήση 175 έχει την τελευταία της επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αναφέροντας ότι κατά την απογείωση άκουσε μια «ύποπτη μετάδοση» από άλλο αεροπλάνο. Αργότερα προσδιορίστηκε ότι επρόκειτο για την πτήση 11. Εκείνη τη στιγμή οι αεροπειρατές κατέλαβαν και αυτό το αεροσκάφος και πέντε λεπτά αργότερα ο κωδικός αναμεταδότη της πτήσης άλλαξε.Η πτήση 93 της United Airlines αναχωρεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark στο Νιου Τζέρσεϊ με κατεύθυνση το Σαν Φρανσίσκο. Στο αεροπλάνο επιβαίνουν 7 μέλη του πληρώματος και 37 επιβάτες. Ανάμεσά τους 4 αεροπειρατές. Ως τότε κανένα αεροσκάφος δεν είχε ενημερωθεί για την αεροπειρατεία στην πτήση 11.: Μια άλλη αεροσυνοδός της πτήσης 11 επικοινωνεί με αξιωματούχους της αεροπορίας και αναφέρει πως το Αεροπλάνο βρίσκεται σε «ταχεία κάθοδο» και ότι πετά «πολύ χαμηλά». Η επικοινωνία διακόπτεται απότομα.Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη διατάσσονται να αναχωρήσουν από την αεροπορική βάση Otis της Εθνικής Φρουράς στο Cape Cod με κατεύθυνση τη Νέα Υόρκη.: Οι αεροπειρατές της πτήσης 11 κατευθύνουν το αεροπλάνο στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC). Η πρόσκρουση γίνεται μεταξύ του 93ου και του 99ου ορόφου. Με τη συντριβή του αεροσκάφους σκοτώνονται ακαριαία εκατοντάδες άτομα, ανάμεσά τους και όσοι επέβαιναν στο αεροπλάνο. Σχεδόν αμέσως στέλνονται στο κτίριο ομάδες διάσωσης.: Η πτήση 175 μετακινείται από το καθορισμένο ύψος και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να επικοινωνήσουν με το αεροπλάνο, αυτό δεν γίνεται εφικτό.: Η πτήση 77 έχει την τελευταία επικοινωνία ρουτίνας. Πιστεύεται ότι το αεροσκάφος καταλήφθηκε λίγο αργότερα.Μια αεροσυνοδός της πτήσης 175 τηλεφωνεί στη United Airlines και ενημερώνει πως το αεροσκάφος έχει καταληφθεί από αεροπειρατές και πως οι δύο πιλότοι είναι νεκροί. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, επιβάτες τηλεφωνούν σε συγγενείς και φίλους. Οι κλήσεις αυτές παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για τους αεροπειρατές σε επόμενες έρευνες.Η πτήση 77 κατευθύνεται νότια από την καθορισμένη διαδρομή της και δύο λεπτά αργότερα οι αεροπειρατές απενεργοποιούν τον αναμεταδότη του αεροσκάφους καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία του με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζορτζ Μπους ο Νεότερος, που βρισκόταν σε ένα Δημοτικό Σχολείο στην πόλη Σαρασότα της Φλόριντα, πληροφορείται ότι αεροσκάφος έπεσε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Οι πληροφορίες για το συμβάν ήταν όμως συγκεχυμένες.: Η πτήση 175 χαράζει πορεία για τη Νέα Υόρκη.: Η Αστυνομική Διεύθυνση Νέας Υόρκης διατάσσει την άμεση απομάκρυνση όλων των πολιτών από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.: Ένας επιβάτης της πτήσης 175 επικοινωνεί με τον πατέρα του, για δεύτερη φορά εκείνο το πρωί και του λέει: «Νομίζω ότι σκοπεύουν να πάνε στο Σικάγο ή κάπου αλλού και να πέσουν πάνω σε ένα κτίριο. Μην ανησυχείς μπαμπά. (Ό,τι κι) αν συμβεί, θα είναι πολύ γρήγορο».: Η πτήση 175 πέφτει στον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, μεταξύ των ορόφων 77 και 85. Πρόεδρος Μπους , ενώ διαβάζει παραμύθια στους μαθητές του σχολείου στη Σαρασότα, μαθαίνει από τον προσωπάρχη του Λευκού Andrew Card ότι ένα δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και ότι «οι Η.Π.Α. δέχονται επίθεση».Η πτήση 93 ενημερώνεται ότι δύο αεροσκάφη έχουν πέσει στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ο πιλότος ζητά επαλήθευση.Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) απαγορεύει την απογείωση όλων των πολιτικών αεροσκαφών στις Η.Π.Α..: Οι αεροπειρατές της πτήσης 93 επιτίθενται στο πιλοτήριο. Εκπέμπεται σήμα «Mayday» και ακούγονται ήχοι σωματικής πάλης. Λίγο αργότερα ακούγεται κάποιος να φωνάζει: «Φύγε από εδώ».Οι ελεγκτές στο Dulles παρατηρούν ένα αεροπλάνο να πετά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δύο λεπτά αργότερα οι αξιωματούχοι του Εθνικού Αεροδρομίου της Ουάσινγκτον «Ρόναλντ Ρίγκαν» ενημερώνουν τη μυστική υπηρεσία («U.S. government agency»)αεροσκάφους που αργότερα προσδιορίστηκε ότι ήταν η πτήση 77. Το αεροσκάφος κατευθύνεται προς τον Λευκό Οίκο.: Ένας αεροπειρατής στην πτήση 93 ανακοινώνει: «Κυρίες και κύριοι, εδώ ο κυβερνήτης, παρακαλώ καθίστε κάτω, συνεχίστε να κάθεστε. Έχουμε μια βόμβα στο αεροσκάφος. Καθίστε λοιπόν». Οι επιβάτες αρχίζουν να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις και μαθαίνουν για ό,τι έχει συμβεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.: Ο Αντιπρόεδρος των Η.Π.Α., Ντικ Τσέινι, μεταφέρεται στο Προεδρικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης που βρίσκεται στα υπόγεια του Λευκού Οίκου.: Η πτήση 77 χτυπά το Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σκοτώνονται όχι μόνο όσοι επιβαίνουν στο αεροσκάφος αλλά και 125 άτομα στο κτίριο και το έδαφος.: Ο αναμεταδότης της πτήσης 93 είναι απενεργοποιημένος.: H FAA δίνει εντολή να προσγειωθούν και τα 4.546 πολιτικά αεροσκάφη που πετούν στον εναέριο χώρο των Η.Π.Α.: Ο πρόεδρος Μπους αναχωρεί από τη Φλόριντα. Το Air Force One δεν προσγειώνεται όμως στην Ουάσινγκτον αλλά για λόγους ασφαλείας σε μια αεροπορική βάση στη Λουϊζιάνα.: Μετά από ψηφορορία οι επιβάτες της πτήσης 93 επιχειρούν να μπουν στο πιλοτήριο. Αν και ο αεροπειρατής πιλότος έκανε διάφορους ελιγμούς με το αεροσκάφος οι επιβάτες συνεχίζουν την προσπάθεια τους.Ο νότιος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέειΟι επιβάτες της πτήσης 93 κοντεύουν να παραβιάσουν την πόρτα του πιλοτηρίου. Οι αεροπειρατές αποφασίζουν να ρίξουν στο έδαφος το αεροσκάφος το οποίο αρχίζει να κυλά ανάποδα. Από τις ηχογραφήσεις που ακολούθησαν, προκύπτει ότι δόθηκε μάχη για να μπορέσουν οι επιβάτες να αποκτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.Η πτήση 93 συντρίβεται σ’ ένα χωράφι κοντά στο Shanksville της Πενσιλβάνια. Όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν.Πιθανός προορισμός του αεροσκάφους αυτού ήταν η Ουάσινγκτον (θα έφτανε εκεί σε 20’ περίπου).: Όλες οι υπερατλαντικές πτήσεις με προορισμό τις ΗΠΑ εκτρέπονται προς Καναδά: Και ο Βόρειος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέει. Περισσότερα από 2.700 άτομα σκοτώνονται στο WTC.: Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι διατάσσει την εκκένωση του Lower Manhattan: Κανένα πολιτικό αεροσκάφος δεν πετά πλέον στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ: Το Airforce One προσγειώνεται στην αεροπορική βάση Barskdale στη Λουϊζιάνα. Ο Πρόεδρος Μπους ορκίστηκε να «κυνηγήσει και να τιμωρήσει τους υπευθύνους». Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτής της ισλαμιστικής οργάνωσης «Αλ Κάιντα» θεωρείται ότι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις.: Το Airforce One αναχωρεί για την αεροπορική βάση Ofutt στη Νεμπράσκα. Εκεί ο Πρόεδρος Μπους παραμένει ως τις 4.30 μ.μ. οπότε και αναχωρεί για την Ουάσινγκτον.: Το 47 World Trade Center καταρρέει χωρίς όμως να πάθει κανείς κάτι.: Ο Προέδρος Μπους φτάνει στον Λευκό Οίκο.Σε διάγγελμά του προς το έθνος, ο Μπους αναφέρει: «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις μπορούν να κλονίσουν τα θεμέλια των μεγαλύτερων κτιρίων μας αλλά δεν μπορούν να αγγίξουν τα θεμέλια της Αμερικής. Αυτές οι πράξεις καταστρέφουν το ατσάλι αλλά δεν μπορούν να χαλάσουν το ατσάλι της αμερικανικής αποφασιστικότητας». (πηγή χρονολογίου: www.Britannica.com)Ποιοι σχεδίασαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου;Ως εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 θεωρείται ο Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ ήταν ο επιχειρησιακός σχεδιαστής. Γεννημένος στο Κουβέιτ το 1964 ή το 1965 πήγε για σπουδές στις ΗΠΑ και επέστρεψε στην Ασία για να πολεμήσει τους Σοβιετικούς στο Αφγανιστάν. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 σκόπευε να ανατινάξει γύρω στα δέκα αμερικανικά αεροπλάνα στην Ασία (επιχείρηση Bojinka), δεν τα κατάφερε όμως. Το 1996 συνάντησε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του για επιθέσεις αυτοκτονίας στις Η.Π.Α. μετά από αεροπειρατείες. Ο Μπιν Λάντεν παρείχε τα χρήματα, την υλικοτεχνική υποδομή και τους ανθρώπους που θα αναλάμβαναν τις επιχειρήσεις.Ως επικεφαλής της επιχείρησης επιλέχθηκε ο Αιγύπτιος Μοχάμεντ Άτα (1968-2001). Αυτός και άλλοι 18 τρομοκράτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Σαουδάραβες εγκατάσταθηκαν στις ΗΠΑ. Ορισμένοι εκπαιδεύτηκαν ως χειριστές πολιτικών αεροσκαφών. Και οι 19 αεροπειρατές σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. Ο Μοχάμεντ συνελήφθη στο Ραβαλπίντι του Πακιστάν το 2003, ενώ ο Οσάμα Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε από τους Αμερικανούς της SEAL Six στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν (2 Μαΐου 2011).Οι τρομοκρατικές επιθέσεις είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις ΗΠΑ. Ο Τζορτζ Μπους κήρυξε παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και ακολούθησαν μακροχρόνιοι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και το Ιράκ με τη συνδρομή του ΝΑΤΟ. Τα μέτρα ασφαλείας των πτήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, όχι μονο στις ΗΠΑ αλλά και σε ολοκληρο τον κόσμο. Για να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές αντιδράσεις, το Κογκρέσο ψήφισε τάχιστα τον αμφιλεγόμενο νόμο USA PATRIOT Act που διεύρυνε σημαντικά τις εξουσίες έρευνας και επιτήρησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και πληροφοριών. Επιπλέον δημιουργήθηκε ένα Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας σε επιπέδο υπουργικού συμβουλίου.Όπως ήταν αναμενόμενο για την 11η Σεπτεμβρίου διατυπώθηκαν πολλές και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με μία από τις δημοφιλέστερες, το «βαθύ» αμερικανικό κράτος γνώριζε εκ των προτέρων για τις επιθέσεις και δεν έκανε κάτι για να τις αποτρέψει, ενδεχομένως μάλιστα να τις στήριξε με κάποιο τρόπο. Άλλη θεωρία αναφέρει ότι η κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων έγινε από ελεγχόμενες εκρήξεις, καθώς στα θεμέλιά τους είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά και όχι από την πρόσκρουση των αεροσκαφών και τις πυρκαγιές. Οι συνωμοσιολόγοι ισχυρίζονται ότι τα καύσιμα αεροσκάφους δεν μπορούσαν να λιώσουν τις δοκούς χάλυβα του κτιρίου. Το Πεντάγωνο σύμφωνα με άλλη θεωρία χτυπήθηκε από πύραυλο προερχόμενο από στρατιωτική βάση των ΗΠΑ. ,καθώς η τρύπα που προκλήθηκε σε αυτό είναι πολύ μεγάλη για προήλθε από την πτώση ενός πολιτικού αεροσκάφους. Έχει γραφτεί ακόμα ότι τα αεροπλάνα στα οποία έγιναν αεροπειρατείες ελέγχονταν εξ αποστάσεως και ότι το αεροπλάνο που έπεσε στην Πενσιλβάνια καταρρίφθηκε από ένα λευκό επιχειρηματικό τζετ που πετούσε κοντά του.Γράφτηκε κατά κόρον ότι οι επιθέσεις οργανώθηκαν από το Ισραήλ με σκοπό να επιτεθούν οι ΗΠΑ στους περιφερειακούς εχθρούς του και ότι δεν υπήρχε κανένα άτομο εβραϊκής καταγωγής ανάμεσα στα θύματα, καθώς όλοι οι Εβραίοι είχαν ειδοποιηθεί από την προηγούμενη ημέρα για το τι θα συνέβαινε. Τελικά αποδείχθηκε ότι ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν 119 άτομα με βέβαιη την εβραϊκή καταγωγή τους ενώ άλλα 72 άτομα πιθανολογείται ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής. Ακόμα και η αναφορά για κατάρρευση του «7 World Trade Center» που αναγγέλθηκε σε ζωντανή μετάδοση από την ανταποκρίτρια του BBC Jane Stanley, ενώ αυτό βρισκόταν καταφανώς όρθιο πίσω της, χρησιμοποιήθηκε από τους συνωμοσιολόγους.Έγινε επίσης μνεία για ύποπτα χρηματιστηριακά παιχνίδια με τις μετοχές της American Airlines και της United Airlines πριν την 11η Σεπτεμβρίου. Και όλα αυτά, υποτίθεται ότι έγιναν, με σκοπό να δικαιολογήσουν τις αμερικανικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ που ακολούθησαν. Βέβαια οι αμερικανικές Αρχές μετά από ενδελεχή έρευνα απέρριψαν όλα τα παραπάνω. Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν στο διαδίκτυο σχεδόν αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα , ενώ το «Κίνημα Αλήθειας 9/11», διοργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις διαμαρτυρίας .