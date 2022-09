Τραπ μουσική: Πώς ξεκίνησε στις ΗΠΑ και πού οφείλεται η παγκόσμια επιτυχία και η εξάπλωσή της;

Κλείσιμο

Αν αναζητήσουμε τον ορισμό της τραπ (μουσικής) σε, θα διαπιστώσουμε ότι ως τώρα δεν έχει λημματογραφηθεί σε κανένα. Όπως μας πληροφόρησε ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, κύριος, έχει συμπεριληφθεί, στη Β’ Έκδοση του «Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας» της Ακαδημίας Αθηνών, που ετοιμάζεται αυτόν τον καιρό, μαζί με εκατοντάδες ακόμα νέες λέξεις. Το περίεργο είναι ότι και σε μεγάλα ξένα λεξικά, η τραπ μουσική απουσιάζει! Υπάρχει μόνο στο Wiktionary και τη Wikipedia, ενώ και στα ηλεκτρονικά λεξικά της(αργκό), την εντοπίσαμε μόνο στο Urban Dictionary.Η γνωστότερη σημασία της λέξης trap στα αγγλικά/. Η λέξη πρωτοεμφανίστηκε, με αυτή την έννοια, το 1794. Ωστόσο σταδιακά έλαβε και άλλες σημασίες., trap άρχισε να λέγεται ένα κρυφό μέρος στο οποίο γίνεται διακίνηση (παράνομων) ναρκωτικών. Η … εξέλιξη της γλώσσας οδήγησε το 2004 σε μια νέα, ευρύτερη σημασία της λέξης trap: τοποθεσία όπου παράνομα ναρκωτικά αγοράζονται και πουλιούνται (οι ορισμοί από το «THE CONCISE NEW PARTRIDGE DICTIONARY OF SLANG AND UNCONVENTIONAL ENGLISH», SECOND EDITION», 2014). Από τον ορισμό της τραπ μουσικής στο Urban Dictionary βλέπουμε την άμεση σχέση της τραπ μουσικής με τις παραπάνω έννοιες: Τραπ είναι ένα παρακλάδι, μια υποδιαίρεση της μουσικής ραπ πουΟι στίχοι της τραπ αναφέρονται στην παραγωγή, πώληση και χρήση ναρκωτικών, καθώς και σε άλλες πλευρές της ζωής στους δρόμους. Τα όνομα (τραπ) προέρχεται από τη λέξη «trap» που αναφέρεται σε μια τοποθεσία όπου ναρκωτικά πουλιούνται παράνομα. Προέρχεται από τον Νότο των Η.Π.Α. Η(Γεωργία) «πιστώνονται» ως πολιτείες όπου γεννήθηκε η τραπ. Σύμφωνα με τον Max Besora, συγγραφέα του βιβλίου «Trapologia» (2018) η trap είναι υποείδος της ραπ μουσικής που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στις φτωχότερες γειτονιές της Ατλάντα των Η.Π.Α., στα σπίτια trap όπου παράγονται και πωλούνται κρακ και άλλα ναρκωτικά. Σ΄αυτά οι χρήστες βρίσκονται «παγιδευμένοι» μιλώντας για τον δικό τους (υπό)κοσμο και τη δική τους αργκό, έξω απ’ τα πλαίσια του συστήματος. Κατά τη Wikipedia, η trap δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 – αρχές της δεκαετίας του 2000. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως ο, τοποθετούν τις «ρίζες» τους πολύ νωρίτερα. Ας δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό.γυρίζει τον χρόνο πολύ πίσω για να προσδιορίσει το πότε γεννήθηκε η τραπ μουσική. Έτσι, θεωρεί ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχή του χιπ – χοπ και στα πάρτι του Μπρονξ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1970 με dj και αυθεντίες στην επιστήμη των κομπιούτερ(MCs), όπως οι Africa Bambaataa,Kool Herc και Grandmaster Flash, οι οποίοι ράπαραν πάνω σε μεικτούς ρυθμούς. Σταδιακά αυτό το νέο είδος βγήκε από τα γκέτο και άρχισε να γίνεται εμπορικό. Τη δεκαετία του ΄90 εμφανίστηκαν γκρουπ όπως οι, Rakim, KRS–One και Native Tongues, γνωστά ως New School, με στίχους «του δρόμου», κοινωνικών απαιτήσεων.Αργότερα μέσα στην ίδια δεκαετία, μουσικοί και συγκροτήματα όπως οι NWA, UGK, Three 6 Mafia, Master P, Dr. Dre και Ice–T, ανάμεσα σε άλλους , ξεκίνησαν τη λεγόμενη gangsta rap, μιλώντας για τον βίαιο τρόπο ζωής των μειονεκτικών γειτονιών των αμερικανικών πόλεων, αφήνοντας κατά μέρος τους πολιτικούς και ποιητικούς στίχους της πρώιμης ραπ. Πρώτο ανάλογο άλμπουμ θεωρείται το «Mystic Stylez» (1995) των Three 6 Mafia και αποκορύφωμα το άλμπουμ «Trap House» (2005) τον Gucci Mane.για το νέο μουσικό υπo(είδος), θεωρείται ο (τ)ράπερ T.I. στο άλμπουμ «Trap Muzic», το 2003.