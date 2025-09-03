Eurobasket 2025: Με ρεσιτάλ τριπόντων η Λετονία νίκησε 109-75 την απογοητευτική Τσεχία - Βίντεο
Οι οικοδεσπότες τελείωσαν το ματς με 17/36 τρίποντα και με τη νίκη τους κατέλαβαν οριστικά την τρίτη θέση στον πρώτο όμιλο του Eurobasket
Μπροστά στους φιλάθλους της, η Λετονία κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της νίκη στο EuroBasket 2025, έχοντας επικρατήσει ξεκούραστα της Τσεχίας με 109-75, σε έναν αγώνα όπου είχε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού ενώ τελείωσαν με 17/36 τρίποντα.
Οι νικητές δεν είχαν άγχος για το αποτέλεσμα καθώς έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας, στους «8».
Τσεχία - Λετονία: Το ματς
Η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με την εικόνα του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο διάστημα, η πρώτη περίοδος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να αναπτύξει διαφορά και το σκορ ήταν στο 30-24.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ωστόσο, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο ξεκάθαρα. Η Λετονία μπόρεσε να έχει το πάνω χέρι στον ρυθμό του παιχνιδιού και με αυτόν τον τρόπο πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας φτάσει στο 58-44.
Στην τρίτη περίοδο, η εικόνα του αγώνα παρέμεινε η ίδια με εκείνη πριν από τη δεκαπεντάλεπτη ανάπαυλα, με τους Λετονούς να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο όντας μπροστά με 86-59, δηλαδή στο +30.
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε αποκτήσει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα. Ενδεικτικό φυσικά είναι το γεγονός ότι προτού μπουν στα τελευταία πέντε λεπτά, μπόρεσαν να φτάσουν στους 100 πόντους και τελικά πανηγύρισαν τη νίκη με 109-75.
Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109
Mareks Mejeris with a MONSTER rejection, KP approves 😈#EuroBasket pic.twitter.com/RfZgNkL3h5— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Life is easier when your 2.18cm center can do this 😂#EuroBasket pic.twitter.com/a4loCrbMf2— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
