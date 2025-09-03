Eurobasket 2025: Συνάντηση κορυφής στο Κατοβίτσε - Λεβαντόφσκι και Ποντόλσκι παρακολούθησαν το Πολωνία-Γαλλία
Ένα ποδοσφαιρικό παρεάκι εμφανίστηκε στο ματς της Πολωνίας με τη Γαλλία για την τέταρτη αγωνιστική του Eurobasket, όλη η Εθνική ποδοσφαίρου της χώρας μαζί με τον Λούκας Ποντόλσκι απόλαυσαν μπάσκετ

Η Πολωνία αντιμετώπισε τη Γαλλία για την τέταρτη αγωνιστική του Eurobasket με τους «τρικολόρ» να παίρνουν μεγάλη νίκη προκειμένου να διεκδικήσει την τελευταία αγωνιστική την πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου. 

Στο γήπεδο του Κατοβίτσε βρέθηκε και η Εθνική ποδοσφαίρου της Πολωνίας, η οποία δίνει αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τον αρχηγό Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να κλέβει την παράσταση. 


Δίπλα του ο... αιθάλης Λούκας Ποντόλσκι, ο οποίος αν και Πολωνός, πήρε γερμανική υπηκοότητα και αγωνίστηκε στη Γερμανία, ενώ συνεχίζει ακόμα το ποδόσφαιρο σε ηλικία 40 ετών. 

Στην παρέα της Εθνικής Πολωνίας ήταν και ο Κάρολ Σφιντέρσκι, παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Τόμας Κεντζιόρα παίκτης του ΠΑΟΚ. 


Το αποκορύφωμα ήταν ότι μετά το ματς της Σλοβενίας με την Ισλανδία στο ίδιο γήπεδο, συναντήθηκε ο Ποντόλσκι με τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον πρώτο να χαρίζει μια φανέλα του στον Σλοβένο σταρ και ο δεύτερο να ανταποδίδει με μπασκετικά παπούτσια.


