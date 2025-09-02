Eurobasket 2025: Όλα τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής - Πώς η Ελλάδα μπορεί να τερματίσει πρώτη στον όμιλο

.

Ελλάδα 3-2 (+41)Ισπανία 3-2 (-13)Γεωργία 3-2 (-27)Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση, αφού έχουμε κερδίσει τόσο την Ιταλία, όσο και τη Γεωργία.Ισπανία 4-1Ελλάδα 3-2Ιταλία 3-2Γεωργία 3-2Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Βοσνίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Βοσνίας.Ισπανία 4-1Ιταλία 3-2 (+8)Ελλάδα 3-2 (+6)Βοσνία 3-2 (-14)