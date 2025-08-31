Eurobasket 2025: «Καθάρισαν» οι αδελφοί Ερνανγκόμεθ για την Ισπανία, 91-47 την Κύπρο - Βίντεο
Eurobasket 2025: «Καθάρισαν» οι αδελφοί Ερνανγκόμεθ για την Ισπανία, 91-47 την Κύπρο - Βίντεο
Ο Γουίλι είχε 19 πόντους, ο Χουάντσο 9 και μαζί οδήγησαν την Ισπανία στη δεύτερη νίκη της στο τουρνουά
Δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Κύπρου η Ισπανία με 91-47 και να πάει στο 2-1 στον όμιλο της Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Οι Ισπανοί έδειξαν και στο γήπεδο την ανωτερότητα τους και νίκησαν με 91-47.
Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 2-1. Πλέον έχουν δύο μεγάλα ματς με Ιταλία και Ελλάδα για να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο. Η Κύπρος έπεσε στο 0-3. Πρώτος σκόρερ των Ισπανών ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Γουίλις τελείωσε με 16 πόντους.
Το ματς
Οι Ισπανοί και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ κυριάρχησαν από το ξεκίνημα, με τον Ισπανό σέντερ να έχει 9 πόντους με 4/4 σουτ στην πρώτη περίοδο, η οποια ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 19-9.
Με τα τρίποντα του Χουάντσο, η Ισπανία κατάφερε να γράψει το 28-13 στο 14'. Ο Ηλιάδης έδωσε ανάσα στην Κύπρο η οποία όμως δεν μπορούσε με τίποτα τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Με το καλάθι του Ντελαρέα η Ισπανία εκτόξευσε τη διαφορά στους 17 για το 34-17. Οι Ίβηρες έλεγξαν το ματς και πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 41-17.
Η Ισπανία δεν σταμάτησε, δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και με την τριποντάρα του Πάρα από το κέντρο, έγινε το 70-29. Η Κύπρος δυσκολευόταν και στις δύο μεριές του παρκέ, κάτι που έφερε την Ισπανία στο 76-34 με το καλάθι του Πραντίγια. Η υπόθεση είχε καθαρίσει και πλέον η Ισπανία πάει στα ματς με Ιταλία και Ελλάδα για τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-9, 41-17, 70-29, 91-74
🚨 Parra with the half-court buzzer beater 🤯#EuroBasket x @BaloncestoESP pic.twitter.com/4qTpLHXDqY— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
