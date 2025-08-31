Eurobasket 2025: «Καθάρισαν» οι αδελφοί Ερνανγκόμεθ για την Ισπανία, 91-47 την Κύπρο - Βίντεο

Ο Γουίλι είχε 19 πόντους, ο Χουάντσο 9 και μαζί οδήγησαν την Ισπανία στη δεύτερη νίκη της στο τουρνουά