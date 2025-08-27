Το backstage της φωτογράφισης της Εθνικής μπάσκετ για το Eurobasket 2025 - Βίντεο
EUROBASKET 2025
Eurobasket 2025 Εθνική Μπάσκετ Ιταλία

Το backstage της φωτογράφισης της Εθνικής μπάσκετ για το Eurobasket 2025 - Βίντεο

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει την Πέμπτη, στις 21:30, την Ιταλία

Το backstage της φωτογράφισης της Εθνικής μπάσκετ για το Eurobasket 2025 - Βίντεο
Η Εθνική μπάσκετ μετράει αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket 2025 και την πρεμιέρα με αντίπαλο την Ιταλία στη Λεμεσό.

Το πρωί της Τρίτης έγινε η καθιερωμένη φωτογράφιση της ομάδας και η ΕΟΚ ανέβασε στα social media το backstage και τα παραλειπόμενα.

Τα πρόσωπα των διεθνών μας αναβλύζουν θετική διάθεση αλλά και ανυπομονησία ενόψει της πρεμιέρα τους μεγάλου ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.



