Το backstage της φωτογράφισης της Εθνικής μπάσκετ για το Eurobasket 2025 - Βίντεο
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει την Πέμπτη, στις 21:30, την Ιταλία
Η Εθνική μπάσκετ μετράει αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket 2025 και την πρεμιέρα με αντίπαλο την Ιταλία στη Λεμεσό.
Το πρωί της Τρίτης έγινε η καθιερωμένη φωτογράφιση της ομάδας και η ΕΟΚ ανέβασε στα social media το backstage και τα παραλειπόμενα.
Τα πρόσωπα των διεθνών μας αναβλύζουν θετική διάθεση αλλά και ανυπομονησία ενόψει της πρεμιέρα τους μεγάλου ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
𝗕𝗮𝗰𝗸𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 🇬🇷🏀— HellenicBF (@HellenicBF) August 27, 2025
📸 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮𝗗𝗮𝘆#HellasBasketball#PantaDipla#EuroBasket pic.twitter.com/X7K9tIKdD5
📸🇬🇷🏀#HellasBasketball #EuroBasket pic.twitter.com/CcrlWzMDCN— HellenicBF (@HellenicBF) August 27, 2025
