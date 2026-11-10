Οι υποψήφιοι για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο και η ρήτρα των 10εκατ. δολαρίων, ο ανενεργός Χάου και ο απολυμένος Νάγκελσμαν
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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μαουρίτσιο Ποτσετίνο Γιούλιαν Νάγκελσμαν Έντι Χάου

Οι υποψήφιοι για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο και η ρήτρα των 10εκατ. δολαρίων, ο ανενεργός Χάου και ο απολυμένος Νάγκελσμαν

Ο Μάικλ Κάρικ φεύγει από τους «μπέμπηδες» και ο επόμενος προπονητής θα πρέπει αρχικά να βγάλει την ομάδα από την επικίνδυνη ζώνη που βρίσκεται

Οι υποψήφιοι για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο και η ρήτρα των 10εκατ. δολαρίων, ο ανενεργός Χάου και ο απολυμένος Νάγκελσμαν
Γιάννης Χωριανόπουλος
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται μπροστά σε ιστορικό χαμηλό. Εντός και εκτός τεσσάρων γραμμών. Η κρίση φυσικά ξεκινά από το χορτάρι. 

Η διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων βρίσκει τους «μπέμπηδες» στην 18η θέση της Premier League και στην επικίνδυνη ζώνη στο συγκεκριμένο τάιμινγκ (δηλαδή μετά από 10 αγωνιστικές) για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1986-87. Πριν από 40 χρόνια δηλαδή η Γιουνάιτεντ είχε αντιμετωπίσει την ίδια συνθήκη. Την οποία τελικά και ξεπέρασε, καθώς το τέλος της χρονιάς την βρήκε στην 11η θέση. 

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, όλα τα ΜΜΕ στην Αγγλία έχουν φέρει τον Μάικλ Κάρικ στην πόρτα της εξόδου.  Το ζήτημα είναι όμως και ποιος θα έρθει. Ποιος θα καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα του πάγκου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 


Οι αριθμοί και η ιστορία είναι αμείλικτοι. Από το 1945 έως και το 2013, η Γιουνάιτεντ προχώρησε μόλις 8 φορές σε αλλαγή προπονητή. Είναι η περίοδος βέβαια που βρέθηκαν στο σύλλογο οι δυο πιο εμβληματικοί της τεχνικοί. Ο Σερ Ματ Μπάσμπι από το 1945 έως και το 1969 (αλλά και μισή σεζόν το 1970-71) αλλά και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον από το 1986 έως και το 2013. 

Από το 2013 έως και την αποχώρηση του Κάρικ, η Γιουνάιτεντ θα έχει αλλάξει και πάλι 8 φορές προπονητή. Την πρώτη φορά το διάστημα ήταν 68 χρόνια, τώρα είναι μόλις 13. 

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Σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά και τα ονόματα που ακούγονται είναι τοπ. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θεωρείται το φαβορί. Έστω και για λίγο. Έντι Χάου και Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι στη λίστα ενώ φυσικά και ακούγονται άλλα ονόματα, δύσκολες περιπτώσεις όπως ο Αντόνιο Κόντε. 

Μαουρίτσιο Ποτσετίνο 

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει συμβόλαιο με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ έως και το καλοκαίρι του 2030. Στη συμφωνία, οι πληροφορίες των Άγγλων, αναφέρουν πως υπάρχει ρήτρα στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Αν τελικά η Γιουνάιτεντ προχωρήσει με τον 54χρονο Αργεντίνο προπονητή, θα δώσει αυτά τα χρήματα. 


Ο Ποτσετίνο έχει σημαντική εμπειρία από την Premier League. Έχει 294 ματς στο βιογραφικό του και 150 νίκες, δηλαδή ποσοστό άνω του 50%. Έχει περάσει από τον πάγκο της Σάουθαμπντον για 1,5 χρόνο αλλά και μια σεζόν στην Τσέλσι. Βέβαια, το magnum opus της καριέρας του έχει γραφτεί στην Τότεναμ. Για περίπου 5,5 χρόνια στο Λονδίνο άλλαξε την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Την οδήγησε στον τελικό του Champions League το 2019 (ήττα 2-0 από τη Λίβερπουλ του Κλοπ) και την έκανε διεκδικήτρια τίτλων. 

Στην Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ ενώ στις ΗΠΑ δείχνει έργο με εξαιρετικές εμφανίσεις και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη λύση για να αναλάβει το δύσκολο έργο να προπονήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Έντι Χάου 

Ο Έντι Χάου από το καλοκαίρι του 2026, οπότε και αποχώρησε από τη Νιουκάστλ δεν έχει φορέσει ξανά τη φόρμα του προπονητή. Η σχεδόν 5ετία που πέρασε με τις «καρακάξες» τον ανέδειξε ως έναν από τους ανερχόμενους προπονητές στο Νησί. Κατέκτησε το Λιγκ Καπ το 2025 ενώ ως τεχνικός της Μπόρνμουθ είχε πανηγυρίσει τον τίτλο στη δεύτερη κατηγορία το 2015. 

Στην Μπόρνμουθ είχε μείνει 8 χρόνια ενώ στο βιογραφικό του έχει καταγράψει 369 αγώνες στην Premier League ως τεχνικός. Στα 49 του, το όνομά του βρίσκεται δίπλα από κάθε ομάδα σημαντικού επιπέδου που αναζητά νέο προπονητή για τον πάγκο της. 

Γιούλιαν Νάγκελσμαν 

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποχώρησε το καλοκαίρι από την εθνική Γερμανίας, μετά το σοκ του αποκλεισμού από την Παραγουάη στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 39χρονος προπονητής δεν κέρδισε το στοίχημα στον πάγκο της «Μάνσαφτ» και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. 

Το βιογραφικό του σίγουρα εντυπωσιακό, καθώς ακόμα δεν έχει μπει στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του και έχει προπονήσει τη Χοφενχάιμ, τη Λειψία, την Μπάγερν Μονάχου και την εθνική Γερμανίας. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2022 αλλά και δύο Σούπερ Καπ. 

Στα... μείον, ίσως, πως δεν έχει εργαστεί στην Αγγλία και δεν έχει εμπειρία από την Premier League. 

Οι τρεις προπονητές έχουν διαφορετική νοοτροπία. Είναι στο τοπ3 της λίστας της Γιουνάιτεντ για τον επόμενο τεχνικό της ομάδας αν και φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή τόσο μεγάλων συλλόγων, ποτέ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλειστεί κάποια άλλη εξέλιξη.
Γιάννης Χωριανόπουλος
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