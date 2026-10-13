Καλαμάτα: Πρώτο θέμα στην Κόστα Ρίκα η εμφάνιση του Βάργκας στην Τούμπα
Καλαμάτα: Πρώτο θέμα στην Κόστα Ρίκα η εμφάνιση του Βάργκας στην Τούμπα
Δημοσιογράφοι από την πατρίδα του επιθετικού της Καλαμάτας εκθείασαν τον 24χρονο, με αφορμή την εμφάνισή του κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Κένεθ Βάργκας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ιστορική νίκη της Καλαμάτας με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, με τα κατορθώματά του να γίνονται θέμα συζήτησης ακόμη και στην πατρίδα του, την Κόστα Ρίκα.
Ο ποδοσφαιριστής της «Μαύρης Θύελλας» έκανε σχεδόν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, αποτελώντας τον βασικό συντελεστή της μεγάλης επιτυχίας. Πέτυχε δύο γκολ, συμμετείχε στη δημιουργία του τρίτου τέρματος, κέρδισε πέναλτι και προκάλεσε την αποβολή του αντιπάλου τερματοφύλακα, επιβεβαιώνοντας πως βρέθηκε σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.
Οι επιδόσεις του Βάργκας δεν συζητήθηκαν μόνο στην Ελλάδα. Στην Κόστα Ρίκα, από όπου κατάγεται ο ποδοσφαιριστής, η εμφάνισή του απέναντι στον ΠΑΟΚ προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με δημοσιογράφους να αναδεικνύουν την καθοριστική συμβολή του στη νίκη της Καλαμάτας.
Μάλιστα, δημοσιογράφοι από την πατρίδα του στάθηκαν στην έκταση της επιρροής του στο παιχνίδι, αναδεικνύοντας τόσο τα γκολ του όσο και τη συνολική του συνεισφορά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, παράλληλα, και οι δηλώσεις του προπονητή της Καλαμάτας, Χριστοφιλέα, για την αναμέτρηση και την παρουσία της ομάδας του.
Η σπουδαία νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον Κένεθ Βάργκας να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποίησε μια εμφάνιση που δύσκολα περνάει στα ψιλά, βάζοντας τη δική του υπογραφή στο εντυπωσιακό 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Prensa de Grecia destaca participación de #KennethVargas en el juego ante el PAOK donde el Kalamata FC triunfó 1-3. 🇨🇷🔥 "Todos los chicos son estupendos, pero Vargas no lo tienen muchos equipos", señaló su técnico Panagiotis Christofileas. https://t.co/gReEFd9jVJ— Sebas Cárdenas (@SebasCar16) October 13, 2026
Ο ποδοσφαιριστής της «Μαύρης Θύελλας» έκανε σχεδόν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, αποτελώντας τον βασικό συντελεστή της μεγάλης επιτυχίας. Πέτυχε δύο γκολ, συμμετείχε στη δημιουργία του τρίτου τέρματος, κέρδισε πέναλτι και προκάλεσε την αποβολή του αντιπάλου τερματοφύλακα, επιβεβαιώνοντας πως βρέθηκε σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.
Οι επιδόσεις του Βάργκας δεν συζητήθηκαν μόνο στην Ελλάδα. Στην Κόστα Ρίκα, από όπου κατάγεται ο ποδοσφαιριστής, η εμφάνισή του απέναντι στον ΠΑΟΚ προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με δημοσιογράφους να αναδεικνύουν την καθοριστική συμβολή του στη νίκη της Καλαμάτας.
Μάλιστα, δημοσιογράφοι από την πατρίδα του στάθηκαν στην έκταση της επιρροής του στο παιχνίδι, αναδεικνύοντας τόσο τα γκολ του όσο και τη συνολική του συνεισφορά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, παράλληλα, και οι δηλώσεις του προπονητή της Καλαμάτας, Χριστοφιλέα, για την αναμέτρηση και την παρουσία της ομάδας του.
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