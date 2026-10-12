Βάργκας για το διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα: Δούλεψε όλη η ομάδα για το αποτέλεσμα
SPORTS
ΠΑΟΚ Καλαμάτα Κένεθ Βάργκας

Βάργκας για το διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα: Δούλεψε όλη η ομάδα για το αποτέλεσμα

Ο Κοσταρικανός εξτρέμ που ήταν ο κορυφαίος της Καλαμάτας στην ιστορική νίκη που πήρε, αναφέρθηκε στην επιτυχία μέσα στην Τούμπα

Βάργκας για το διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα: Δούλεψε όλη η ομάδα για το αποτέλεσμα
Ο Κένεθ Βάργκας ήταν ο κορυφαίος της μεγάλης νίκης που πέτυχε η Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ με 3-1 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. 

Ο Κοσταρικανός εξτρέμ μίλησε στην κάμερα του Novasports για την απόδοσή του και τη μεγάλη νίκη: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και είμαι υγιής. Θα συνεχίσω να δουλεύω για τα παιχνίδια που έρχονται. Το ίδιο σκληρά δούλεψε ολόκληρη η ομάδα, γι' αυτό πήραμε αυτό το αποτέλεσμα».

Όσο για το γεγονός πως ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το πως εμφανίστηκε στο γήπεδο:  «Τον ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Δουλεύω καθημερινά για να την ανταποδώσω».

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