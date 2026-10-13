Κένεθ Βάργκας: Από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, στη Χαρτς και στον θρίαμβο της Καλαμάτας στην Τούμπα

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο νεαρός εξτρέμ άρχισε να χτίζει το όνομά του στο εγχώριο πρωτάθλημα. Μέχρι το 2023, έχοντας αγωνιστεί και ως δανεικός στη Μουνισιπάλ Γκρέσια, είχε καταγράψει 14 γκολ και επτά ασίστ σε 67 συμμετοχές.Οι επιδόσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Χαρτς, η οποία τον απέκτησε αρχικά με τη μορφή δανεισμού το καλοκαίρι του 2023. Η πρώτη του σεζόν στη Σκωτία ήταν αρκετά παραγωγική, με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 42 αγώνες, με αποτέλεσμα ο σύλλογος του Εδιμβούργου να προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του έναντι περίπου 900.000 ευρώ.Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν εξίσου ομαλή. Οι συνεχείς αλλαγές προπονητών επηρέασαν τη σταθερότητα της ομάδας και ο Βάργκας άρχισε σταδιακά να χάνει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα. Παρότι ολοκλήρωσε τη σεζόν με 42 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ, η προοπτική ενός νέου δανεισμού άρχισε να γίνεται ολοένα πιο πιθανή.Η επιστροφή στην πατρίδα του έδωσε στον Βάργκας την ευκαιρία να αναζητήσει ξανά σταθερότητα και αγωνιστικό ρυθμό. Αρχικά φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ερεδιάνο, της ομάδας με την οποία είχε συνδεθεί από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.Στις αρχές του 2026 μετακινήθηκε με δανεισμό στην Αλαχουελένσε, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε 13 συμμετοχές. Η επιστροφή του στη Χαρτς τον Μάιο άνοιξε εκ νέου το ζήτημα του επόμενου σταθμού της καριέρας του.Η λύση βρέθηκε στην Ελλάδα. Η Καλαμάτα, μετά την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από περίπου 25 χρόνια, αναζητούσε ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ουσιαστικά την επιθετική της γραμμή και να τη βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Super League.Ο Βάργκας αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις της «Μαύρης Θύελλας», ερχόμενος ως δανεικός από τη Χαρτς. Η επιλογή του έμοιαζε με μια ευκαιρία για τον ίδιο να επανεκκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά και για την Καλαμάτα να προσθέσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από διαφορετικά πρωταθλήματα.Το ξεκίνημά του ήταν εντυπωσιακό. Ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη και δύο τέρματα στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό. Στη συνέχεια, ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες, διακόπτοντας προσωρινά τη φόρα του.Η επιστροφή του, πάντως, έγινε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Στην τρίτη του συμμετοχή με την Καλαμάτα, έφτασε τα πέντε γκολ, προσθέτοντας δύο ακόμη στο ενεργητικό του και υπογράφοντας τη νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ.Πέρα από την ποδοσφαιρική του πορεία, το όνομα του Βάργκας βρέθηκε στη δημοσιότητα και για ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2026 στην Κόστα Ρίκα.Ο 24χρονος βρισκόταν μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, Αλεχάντρο Μπραν και Γουόρεν Μαδριγάλ, όταν σημειώθηκε επεισόδιο έξω από κατάστημα διασκέδασης στην περιοχή Λος Γιόσες, κοντά στην πρωτεύουσα Σαν Χοσέ.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, το αυτοκίνητο του Μπραν δέχθηκε πέντε πυροβολισμούς, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η υπόθεση τέθηκε υπό αστυνομική διερεύνηση, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης της χώρας.Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κόστα Ρίκα αποφάσισε να απομακρύνει τους τρεις ποδοσφαιριστές από την αποστολή της εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων με την Κολομβία και την Αγγλία, επικαλούμενη τους κανόνες πειθαρχίας που διέπουν τη λειτουργία της.Παράλληλα, η Αλαχουελένσε ανακοίνωσε την απομάκρυνση των Μπραν και Βάργκας από τον σύλλογο. Από την πλευρά του Μπραν, ο εκπρόσωπός του είχε υποστηρίξει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν συμμετείχε στη συμπλοκή και ότι το αυτοκίνητό του δέχθηκε επίθεση από άτομα που είχαν απομακρυνθεί από το κατάστημα.Η εμφάνιση στην Τούμπα έφερε ξανά τον Βάργκας στο προσκήνιο για τους σωστούς, αυτή τη φορά, λόγους. Η ταχύτητα, η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, η κίνηση στον χώρο και η αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία ήταν στοιχεία που έκαναν τη διαφορά απέναντι στον ΠΑΟΚ.Για την Καλαμάτα, η απόκτησή του μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια να καθιερωθεί στη Super League. Για τον ίδιο, η παρουσία του στην Ελλάδα προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσει σταθερό ρόλο, να αφήσει πίσω του την περίοδο των τραυματισμών και να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα.