Κένεθ Βάργκας: Από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, στη Χαρτς και στον θρίαμβο της Καλαμάτας στην Τούμπα
Κένεθ Βάργκας: Από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, στη Χαρτς και στον θρίαμβο της Καλαμάτας στην Τούμπα
Από την ανάδειξή του στην Κόστα Ρίκα και τη μεταγραφή στη Χαρτς, μέχρι τον δανεισμό στη «Μαύρη Θύελλα» και το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που τον έφερε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο 24χρονος επιθετικός έχει ήδη μια διαδρομή με αρκετές εναλλαγές
Ο Κένεθ Βάργκας ήταν το πρόσωπο της χθεσινής βραδιάς στην Τούμπα. Στην επιστροφή του στη δράση, έπειτα από περίπου ενάμιση μήνα απουσίας λόγω τραυματισμού, ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποίησε μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, οδηγώντας την Καλαμάτα σε ένα σπουδαίο διπλό απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Δύο γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι και η φάση που οδήγησε στην αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή συνέθεσαν το σκηνικό μιας προσωπικής παράστασης για τον Κοσταρικανό, ο οποίος έδωσε το δικό του στίγμα σε μία από τις σημαντικότερες νίκες της «Μαύρης Θύελλας».
Με την άμυνα του «δικεφάλου» να δυσκολεύεται να περιορίσει τις κινήσεις του, ο Βάργκας αξιοποίησε τους χώρους, δημιούργησε προβλήματα και απέδειξε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμη και απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.
Η εκρηκτική εμφάνιση στην Τούμπα
Η στατιστική εικόνα του αγώνα αποτυπώνει τη σημαντική συνεισφορά του. Ο Βάργκας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δύο γκολ σε πέντε τελικές προσπάθειες, τρεις εκ των οποίων βρήκαν στόχο, ενώ κατέγραψε 0,98 αναμενόμενα γκολ (xG).
Η αποτελεσματικότητά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην τελική προσπάθεια. Ο Κοσταρικανός επιχείρησε τέσσερις ντρίμπλες, ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δύο και κέρδισε τρία φάουλ, αναγκάζοντας τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ να προσαρμόσουν την αντιμετώπισή τους.
Ιδιαίτερα καθοριστική ήταν η συμβολή του στις δύο φάσεις που επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αρχικά, κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε ο ίδιος για το 1-0, ενώ στο 62ο λεπτό έφυγε προς την αντίπαλη εστία και ανατράπηκε από τον Τσιφτσή εκτός περιοχής, σε προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Ο Βάργκας είχε, επομένως, καθοριστική συμμετοχή τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη διαμόρφωση των συνθηκών που επέτρεψαν στην Καλαμάτα να διατηρήσει το προβάδισμά της.
Από την Κόστα Ρίκα στη Σκωτία
Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Βάργκας ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ερεδιάνο, ενός από τους ιστορικούς συλλόγους της Κόστα Ρίκα. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2020, με σημαντικό υποστηρικτή τον Χαφέτ Σότο, τον άνθρωπο που ο ίδιος θεωρεί ποδοσφαιρικό του πατέρα.
Δύο γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι και η φάση που οδήγησε στην αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή συνέθεσαν το σκηνικό μιας προσωπικής παράστασης για τον Κοσταρικανό, ο οποίος έδωσε το δικό του στίγμα σε μία από τις σημαντικότερες νίκες της «Μαύρης Θύελλας».
Με την άμυνα του «δικεφάλου» να δυσκολεύεται να περιορίσει τις κινήσεις του, ο Βάργκας αξιοποίησε τους χώρους, δημιούργησε προβλήματα και απέδειξε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμη και απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.
Η εκρηκτική εμφάνιση στην Τούμπα
Η στατιστική εικόνα του αγώνα αποτυπώνει τη σημαντική συνεισφορά του. Ο Βάργκας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δύο γκολ σε πέντε τελικές προσπάθειες, τρεις εκ των οποίων βρήκαν στόχο, ενώ κατέγραψε 0,98 αναμενόμενα γκολ (xG).
Η αποτελεσματικότητά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην τελική προσπάθεια. Ο Κοσταρικανός επιχείρησε τέσσερις ντρίμπλες, ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δύο και κέρδισε τρία φάουλ, αναγκάζοντας τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ να προσαρμόσουν την αντιμετώπισή τους.
Ιδιαίτερα καθοριστική ήταν η συμβολή του στις δύο φάσεις που επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αρχικά, κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε ο ίδιος για το 1-0, ενώ στο 62ο λεπτό έφυγε προς την αντίπαλη εστία και ανατράπηκε από τον Τσιφτσή εκτός περιοχής, σε προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Ο Βάργκας είχε, επομένως, καθοριστική συμμετοχή τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη διαμόρφωση των συνθηκών που επέτρεψαν στην Καλαμάτα να διατηρήσει το προβάδισμά της.
Από την Κόστα Ρίκα στη Σκωτία
Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Βάργκας ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ερεδιάνο, ενός από τους ιστορικούς συλλόγους της Κόστα Ρίκα. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2020, με σημαντικό υποστηρικτή τον Χαφέτ Σότο, τον άνθρωπο που ο ίδιος θεωρεί ποδοσφαιρικό του πατέρα.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο νεαρός εξτρέμ άρχισε να χτίζει το όνομά του στο εγχώριο πρωτάθλημα. Μέχρι το 2023, έχοντας αγωνιστεί και ως δανεικός στη Μουνισιπάλ Γκρέσια, είχε καταγράψει 14 γκολ και επτά ασίστ σε 67 συμμετοχές.
Οι επιδόσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Χαρτς, η οποία τον απέκτησε αρχικά με τη μορφή δανεισμού το καλοκαίρι του 2023. Η πρώτη του σεζόν στη Σκωτία ήταν αρκετά παραγωγική, με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 42 αγώνες, με αποτέλεσμα ο σύλλογος του Εδιμβούργου να προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του έναντι περίπου 900.000 ευρώ.
Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν εξίσου ομαλή. Οι συνεχείς αλλαγές προπονητών επηρέασαν τη σταθερότητα της ομάδας και ο Βάργκας άρχισε σταδιακά να χάνει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα. Παρότι ολοκλήρωσε τη σεζόν με 42 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ, η προοπτική ενός νέου δανεισμού άρχισε να γίνεται ολοένα πιο πιθανή.
Οι επιστροφές στην Κόστα Ρίκα και η νέα πρόκληση
Η επιστροφή στην πατρίδα του έδωσε στον Βάργκας την ευκαιρία να αναζητήσει ξανά σταθερότητα και αγωνιστικό ρυθμό. Αρχικά φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ερεδιάνο, της ομάδας με την οποία είχε συνδεθεί από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.
Στις αρχές του 2026 μετακινήθηκε με δανεισμό στην Αλαχουελένσε, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε 13 συμμετοχές. Η επιστροφή του στη Χαρτς τον Μάιο άνοιξε εκ νέου το ζήτημα του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
Η λύση βρέθηκε στην Ελλάδα. Η Καλαμάτα, μετά την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από περίπου 25 χρόνια, αναζητούσε ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ουσιαστικά την επιθετική της γραμμή και να τη βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Super League.
Ο Βάργκας αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις της «Μαύρης Θύελλας», ερχόμενος ως δανεικός από τη Χαρτς. Η επιλογή του έμοιαζε με μια ευκαιρία για τον ίδιο να επανεκκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά και για την Καλαμάτα να προσθέσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από διαφορετικά πρωταθλήματα.
Το ξεκίνημά του ήταν εντυπωσιακό. Ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη και δύο τέρματα στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό. Στη συνέχεια, ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες, διακόπτοντας προσωρινά τη φόρα του.
Η επιστροφή του, πάντως, έγινε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Στην τρίτη του συμμετοχή με την Καλαμάτα, έφτασε τα πέντε γκολ, προσθέτοντας δύο ακόμη στο ενεργητικό του και υπογράφοντας τη νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που προκάλεσε αναστάτωση
Πέρα από την ποδοσφαιρική του πορεία, το όνομα του Βάργκας βρέθηκε στη δημοσιότητα και για ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2026 στην Κόστα Ρίκα.
Ο 24χρονος βρισκόταν μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, Αλεχάντρο Μπραν και Γουόρεν Μαδριγάλ, όταν σημειώθηκε επεισόδιο έξω από κατάστημα διασκέδασης στην περιοχή Λος Γιόσες, κοντά στην πρωτεύουσα Σαν Χοσέ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, το αυτοκίνητο του Μπραν δέχθηκε πέντε πυροβολισμούς, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η υπόθεση τέθηκε υπό αστυνομική διερεύνηση, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης της χώρας.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κόστα Ρίκα αποφάσισε να απομακρύνει τους τρεις ποδοσφαιριστές από την αποστολή της εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων με την Κολομβία και την Αγγλία, επικαλούμενη τους κανόνες πειθαρχίας που διέπουν τη λειτουργία της.
Παράλληλα, η Αλαχουελένσε ανακοίνωσε την απομάκρυνση των Μπραν και Βάργκας από τον σύλλογο. Από την πλευρά του Μπραν, ο εκπρόσωπός του είχε υποστηρίξει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν συμμετείχε στη συμπλοκή και ότι το αυτοκίνητό του δέχθηκε επίθεση από άτομα που είχαν απομακρυνθεί από το κατάστημα.
Η Καλαμάτα μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής
Η εμφάνιση στην Τούμπα έφερε ξανά τον Βάργκας στο προσκήνιο για τους σωστούς, αυτή τη φορά, λόγους. Η ταχύτητα, η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, η κίνηση στον χώρο και η αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία ήταν στοιχεία που έκαναν τη διαφορά απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Για την Καλαμάτα, η απόκτησή του μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια να καθιερωθεί στη Super League. Για τον ίδιο, η παρουσία του στην Ελλάδα προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσει σταθερό ρόλο, να αφήσει πίσω του την περίοδο των τραυματισμών και να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα.
Οι επιδόσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Χαρτς, η οποία τον απέκτησε αρχικά με τη μορφή δανεισμού το καλοκαίρι του 2023. Η πρώτη του σεζόν στη Σκωτία ήταν αρκετά παραγωγική, με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 42 αγώνες, με αποτέλεσμα ο σύλλογος του Εδιμβούργου να προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του έναντι περίπου 900.000 ευρώ.
Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν εξίσου ομαλή. Οι συνεχείς αλλαγές προπονητών επηρέασαν τη σταθερότητα της ομάδας και ο Βάργκας άρχισε σταδιακά να χάνει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα. Παρότι ολοκλήρωσε τη σεζόν με 42 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ, η προοπτική ενός νέου δανεισμού άρχισε να γίνεται ολοένα πιο πιθανή.
Οι επιστροφές στην Κόστα Ρίκα και η νέα πρόκληση
Η επιστροφή στην πατρίδα του έδωσε στον Βάργκας την ευκαιρία να αναζητήσει ξανά σταθερότητα και αγωνιστικό ρυθμό. Αρχικά φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ερεδιάνο, της ομάδας με την οποία είχε συνδεθεί από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.
Στις αρχές του 2026 μετακινήθηκε με δανεισμό στην Αλαχουελένσε, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε 13 συμμετοχές. Η επιστροφή του στη Χαρτς τον Μάιο άνοιξε εκ νέου το ζήτημα του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
Η λύση βρέθηκε στην Ελλάδα. Η Καλαμάτα, μετά την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από περίπου 25 χρόνια, αναζητούσε ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ουσιαστικά την επιθετική της γραμμή και να τη βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Super League.
Ο Βάργκας αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις της «Μαύρης Θύελλας», ερχόμενος ως δανεικός από τη Χαρτς. Η επιλογή του έμοιαζε με μια ευκαιρία για τον ίδιο να επανεκκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά και για την Καλαμάτα να προσθέσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από διαφορετικά πρωταθλήματα.
Το ξεκίνημά του ήταν εντυπωσιακό. Ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη και δύο τέρματα στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό. Στη συνέχεια, ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες, διακόπτοντας προσωρινά τη φόρα του.
Η επιστροφή του, πάντως, έγινε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Στην τρίτη του συμμετοχή με την Καλαμάτα, έφτασε τα πέντε γκολ, προσθέτοντας δύο ακόμη στο ενεργητικό του και υπογράφοντας τη νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που προκάλεσε αναστάτωση
Πέρα από την ποδοσφαιρική του πορεία, το όνομα του Βάργκας βρέθηκε στη δημοσιότητα και για ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2026 στην Κόστα Ρίκα.
Ο 24χρονος βρισκόταν μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, Αλεχάντρο Μπραν και Γουόρεν Μαδριγάλ, όταν σημειώθηκε επεισόδιο έξω από κατάστημα διασκέδασης στην περιοχή Λος Γιόσες, κοντά στην πρωτεύουσα Σαν Χοσέ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, το αυτοκίνητο του Μπραν δέχθηκε πέντε πυροβολισμούς, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η υπόθεση τέθηκε υπό αστυνομική διερεύνηση, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης της χώρας.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κόστα Ρίκα αποφάσισε να απομακρύνει τους τρεις ποδοσφαιριστές από την αποστολή της εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων με την Κολομβία και την Αγγλία, επικαλούμενη τους κανόνες πειθαρχίας που διέπουν τη λειτουργία της.
Παράλληλα, η Αλαχουελένσε ανακοίνωσε την απομάκρυνση των Μπραν και Βάργκας από τον σύλλογο. Από την πλευρά του Μπραν, ο εκπρόσωπός του είχε υποστηρίξει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν συμμετείχε στη συμπλοκή και ότι το αυτοκίνητό του δέχθηκε επίθεση από άτομα που είχαν απομακρυνθεί από το κατάστημα.
Η Καλαμάτα μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής
Η εμφάνιση στην Τούμπα έφερε ξανά τον Βάργκας στο προσκήνιο για τους σωστούς, αυτή τη φορά, λόγους. Η ταχύτητα, η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, η κίνηση στον χώρο και η αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία ήταν στοιχεία που έκαναν τη διαφορά απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Για την Καλαμάτα, η απόκτησή του μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια να καθιερωθεί στη Super League. Για τον ίδιο, η παρουσία του στην Ελλάδα προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσει σταθερό ρόλο, να αφήσει πίσω του την περίοδο των τραυματισμών και να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα.
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