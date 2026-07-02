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Οι πάγκοι του «τρόμου»: Το Μουντιάλ δεν χαρίζεται στους προπονητές
Οι πάγκοι του «τρόμου»: Το Μουντιάλ δεν χαρίζεται στους προπονητές
Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν κρίνει μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους προπονητές
Το Μουντιάλ 2026 έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές ανακατατάξεις στους πάγκους των εθνικών ομάδων, καθώς επτά ομοσπονδιακοί τεχνικοί έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις τους πριν καν ολοκληρωθεί η διοργάνωση. Αποκλεισμοί-σοκ, αποτυχημένες πορείες και μεγάλες προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν οδήγησαν αρκετές ομοσπονδίες στην αλλαγή σελίδας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι οι προπονητές αποφάσισαν να αναλάβουν την ευθύνη και να αποχωρήσουν.
Σάμπρι Λαμουσί (Τυνησία)
Η Τυνησία ήταν η πρώτη ομάδα του Μουντιάλ που προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Η βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σε συνδυασμό με τη γενικότερη κακή εικόνα της ομάδας, οδήγησε την ομοσπονδία στην απομάκρυνση του Σάμπρι Λαμουσί εν μέσω του τουρνουά. Οι Τυνήσιοι δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στη μάχη της πρόκρισης και ολοκλήρωσαν μία από τις πιο απογοητευτικές παρουσίες τους σε Μουντιάλ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Σάμπρι Λαμουσί (Τυνησία)
Η Τυνησία ήταν η πρώτη ομάδα του Μουντιάλ που προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Η βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σε συνδυασμό με τη γενικότερη κακή εικόνα της ομάδας, οδήγησε την ομοσπονδία στην απομάκρυνση του Σάμπρι Λαμουσί εν μέσω του τουρνουά. Οι Τυνήσιοι δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στη μάχη της πρόκρισης και ολοκλήρωσαν μία από τις πιο απογοητευτικές παρουσίες τους σε Μουντιάλ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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