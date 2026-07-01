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Μουντιάλ 2026: Η δοκιμασία της Αγγλίας με το Κονγκό και οι ΗΠΑ που εντυπωσιάζουν στο σημερινό πρόγραμμα
Μουντιάλ 2026: Η δοκιμασία της Αγγλίας με το Κονγκό και οι ΗΠΑ που εντυπωσιάζουν στο σημερινό πρόγραμμα
Τρία ακόμα πολύ δυνατά παιχνίδια για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου σήμερα με το πρώτο ματς να κάνει σέντρα στις 19:00
Η φάση των 32 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται την Τετάρτη (01/07) και τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/07).
Το μενού ανοίγει η Αγγλία, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 19:00.
Στη συνέχεια αναμένεται μια αρκετά αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε Βέλγιο και Σεενγάλη στις 23:00.
Τέλος, η διοργανώτρια ΗΠΑ θα βρει απέναντί της τη Βοσνία στις 03:00
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
19:00 Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03:00 ΗΠΑ – Βοσνία / ΕΡΤ1
Το μενού ανοίγει η Αγγλία, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 19:00.
Στη συνέχεια αναμένεται μια αρκετά αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε Βέλγιο και Σεενγάλη στις 23:00.
Τέλος, η διοργανώτρια ΗΠΑ θα βρει απέναντί της τη Βοσνία στις 03:00
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
To πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα
19:00 Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03:00 ΗΠΑ – Βοσνία / ΕΡΤ1
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