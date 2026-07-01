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Το ΝΒΑ αύξησε κατά 6,5% το salary cup
Το ΝΒΑ αύξησε κατά 6,5% το salary cup
Πάνω από το νέο salary cap οι 29 από τις 30 ομάδες – Μοναδική εξαίρεση οι Γκρίζλις
Το NBA ανακοίνωσε σήμερα (1/7) ότι το όριο μισθών για την σεζόν 2026-27 έχει ορισθεί στα 164,961 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 6,5% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.
Σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 10.420.000 δολάρια στο όριο κάθε ομάδας, ο ελάχιστος μισθός της ομάδας έχει αυξηθεί πάνω από 9,2 εκατομμύρια δολάρια, φθάνοντας τα 148,465 εκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί στα 209,015 εκατομμύρια δολάρια - αύξηση 13.070.000 δολαρίων - και το δεύτερο επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί στα 221,686 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για αύξηση 13.862.000 δολαρίων.
Όλοι αυτοί οι αριθμοί τίθενται σε ισχύ στις 12:01 π.μ. ET την Τετάρτη, έξι ώρες αφότου επιτράπηκε στις ομάδες του NBA ν' αρχίσουν διαπραγματεύσεις με ελεύθερους παίκτες. Η περίοδος αυτή άρχισε στις 6 μ.μ. την Τρίτη ET. Όλες οι διαπραγματεύσεις για ελεύθερους παίκτες τεχνικά πρέπει να σταματήσουν τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Τότε τίθεται σε ισχύ η περίοδος αναστολής του πρωταθλήματος μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου.
Σύμφωνα με το Spotrac.com, και οι 30 ομάδες του NBA εκτός από τους Μέμφις Γκρίζλις έχουν ξεπεράσει το νέο όριο.
Σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 10.420.000 δολάρια στο όριο κάθε ομάδας, ο ελάχιστος μισθός της ομάδας έχει αυξηθεί πάνω από 9,2 εκατομμύρια δολάρια, φθάνοντας τα 148,465 εκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί στα 209,015 εκατομμύρια δολάρια - αύξηση 13.070.000 δολαρίων - και το δεύτερο επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί στα 221,686 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για αύξηση 13.862.000 δολαρίων.
Όλοι αυτοί οι αριθμοί τίθενται σε ισχύ στις 12:01 π.μ. ET την Τετάρτη, έξι ώρες αφότου επιτράπηκε στις ομάδες του NBA ν' αρχίσουν διαπραγματεύσεις με ελεύθερους παίκτες. Η περίοδος αυτή άρχισε στις 6 μ.μ. την Τρίτη ET. Όλες οι διαπραγματεύσεις για ελεύθερους παίκτες τεχνικά πρέπει να σταματήσουν τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Τότε τίθεται σε ισχύ η περίοδος αναστολής του πρωταθλήματος μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου.
Σύμφωνα με το Spotrac.com, και οι 30 ομάδες του NBA εκτός από τους Μέμφις Γκρίζλις έχουν ξεπεράσει το νέο όριο.
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