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Το ΝΒΑ αύξησε κατά 6,5% το salary cup
SPORTS
NBA Salary Cap

Το ΝΒΑ αύξησε κατά 6,5% το salary cup

Πάνω από το νέο salary cap οι 29 από τις 30 ομάδες – Μοναδική εξαίρεση οι Γκρίζλις

Το ΝΒΑ αύξησε κατά 6,5% το salary cup
Το NBA ανακοίνωσε σήμερα (1/7) ότι το όριο μισθών για την σεζόν 2026-27 έχει ορισθεί στα 164,961 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 6,5% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 10.420.000 δολάρια στο όριο κάθε ομάδας, ο ελάχιστος μισθός της ομάδας έχει αυξηθεί πάνω από 9,2 εκατομμύρια δολάρια, φθάνοντας τα 148,465 εκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί στα 209,015 εκατομμύρια δολάρια - αύξηση 13.070.000 δολαρίων - και το δεύτερο επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί στα 221,686 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για αύξηση 13.862.000 δολαρίων.

Όλοι αυτοί οι αριθμοί τίθενται σε ισχύ στις 12:01 π.μ. ET την Τετάρτη, έξι ώρες αφότου επιτράπηκε στις ομάδες του NBA ν' αρχίσουν διαπραγματεύσεις με ελεύθερους παίκτες. Η περίοδος αυτή άρχισε στις 6 μ.μ. την Τρίτη ET. Όλες οι διαπραγματεύσεις για ελεύθερους παίκτες τεχνικά πρέπει να σταματήσουν τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Τότε τίθεται σε ισχύ η περίοδος αναστολής του πρωταθλήματος μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το Spotrac.com, και οι 30 ομάδες του NBA εκτός από τους Μέμφις Γκρίζλις έχουν ξεπεράσει το νέο όριο.

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