Ο κύριος Νάγκελσμαν είναι ακόμα μέλος της Mannschaft;
SPORTS

Ο κύριος Νάγκελσμαν είναι ακόμα μέλος της Mannschaft;

Ο νεότεροι ηλικιακά φίλαθλοι των Μουντιάλ θα σκεφτούν “Συμβαίνουν αυτά στα παγκόσμια κύπελλα”. Οι ιστορικές εθνικές ομάδες πέφτουν συχνά θύματα εκπλήξεων

Ο κύριος Νάγκελσμαν είναι ακόμα μέλος της Mannschaft;
Το δράμα είναι βασικό συστατικό των Μουντιάλ, διαφορετικά θα ήταν βαρετά. Οι δυνατοί χάνουν από τους μικρούς και οι σούπερσταρ χάνουν πέναλτι. “Όχι όμως η Γερμανία, όχι οι Γερμανοί διεθνείς.

Η Γερμανία δεν χάνει, η Γερμανία επιστρέφει, η Γερμανία προκρίνεται πάντα από τα 11 βήματα” θα απαντήσει ενοχλημένος ο μεγαλύτερος ηλικιακά φίλαθλος των Μουντιάλ. Και ο νεαρός θα τον κοιτάξει με συμπόνοια.

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