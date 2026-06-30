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Ουναΐ και Παναθηναϊκός ξανά μαζί; Η συνθήκη που αλλάζει τα δεδομένα
Ουναΐ και Παναθηναϊκός ξανά μαζί; Η συνθήκη που αλλάζει τα δεδομένα
Στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό επανέρχεται το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς σύμφωνα με το transfer feed, o Μαροκινό διεθνής μέσος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους «πράσινους», μετά τον υποβιβασμό της Τζιρόνα στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου
Ο 26χρονος επιτελικός χαφ, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, μετρά ήδη 53 συμμετοχές και εννέα γκολ με το εθνόσημο, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε αξιόλογες εμφανίσεις στη La Liga.
Με τη φανέλα της Τζιρόνα, στην οποία μεταγράφηκε τον Αύγουστο του 2025, κατέγραψε 24 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς μέσους της ομάδας.
Παρά τον υποβιβασμό του συλλόγου, ο Ουναΐ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030. Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει μετά την πτώση της Τζιρόνα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιουνίου του 2026, η ισπανική ομάδα εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει προτάσεις που θα φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα:monobala.gr
Με τη φανέλα της Τζιρόνα, στην οποία μεταγράφηκε τον Αύγουστο του 2025, κατέγραψε 24 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς μέσους της ομάδας.
Παρά τον υποβιβασμό του συλλόγου, ο Ουναΐ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030. Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει μετά την πτώση της Τζιρόνα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιουνίου του 2026, η ισπανική ομάδα εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει προτάσεις που θα φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα:monobala.gr
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