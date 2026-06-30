Ουναΐ και Παναθηναϊκός ξανά μαζί; Η συνθήκη που αλλάζει τα δεδομένα

Στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό επανέρχεται το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς σύμφωνα με το transfer feed, o Μαροκινό διεθνής μέσος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους «πράσινους», μετά τον υποβιβασμό της Τζιρόνα στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου