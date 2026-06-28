«Βήμα-βήμα προς το σπίτι»: Νέο εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από τα έργα για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό
SPORTS
Βοτανικός Γήπεδο Παναθηναϊκός

«Βήμα-βήμα προς το σπίτι»: Νέο εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από τα έργα για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Inside the Build», που ονομάζεται «Step by Step Towards Home» (Βήμα-βήμα προς το σπίτι),  φαίνονται οι κερκίδες του γηπέδου που έχουν αρχίσει να παίρνουν σάρκα και οστά και σιγά-σιγά ολοκληρώνονται

«Βήμα-βήμα προς το σπίτι»: Νέο εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από τα έργα για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό
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Περίπου ένα μήνα μετά το τελευταίο βίντεο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε σήμερα νέα πλάνα από τα έργα που πραγματοποιούνται στον Βοτανικό για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ομάδας.

Το νέο επεισόδιο της σειράς «Inside the Build», η οποία έχει ως σκοπό να ενημερώνει τον κόσμο για την πρόοδο των έργων για το νέο σπίτι της ομάδας, ονομάζεται «Step by Step Towards Home» (Βήμα-βήμα προς το σπίτι). Στο βίντεο από drone φαίνονται οι κερκίδες του γηπέδου που έχουν αρχίσει να παίρνουν σάρκα και οστά και σιγά-σιγά ολοκληρώνονται.


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