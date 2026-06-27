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Πώς ένα βίντεο «τελείωσε» τον Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα και τον έφερε στον Ολυμπιακό
Πώς ένα βίντεο «τελείωσε» τον Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα και τον έφερε στον Ολυμπιακό
Λίγες ώρες πριν ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ο Μπάλσα Πόποβιτς κουβαλά μια από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες του σερβικού ποδοσφαίρου των τελευταίων ετών
Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Το βίντεο που άλλαξε τα πάντα
Το περασμένο καλοκαίρι, ο Πόποβιτς θεωρούνταν βέβαιο ότι θα αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ΟΦΚ Βελιγραδίου είχαν πείσει τους ανθρώπους του συλλόγου να του προσφέρουν πολυετές συμβόλαιο και τη θέση του βασικού γκολκίπερ της ομάδας.
Ωστόσο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα παλαιότερο βίντεο, στο οποίο ο Πόποβιτς εμφανιζόταν να τραγουδά σύνθημα υπέρ της Παρτίζαν, του μεγάλου αντιπάλου του Ερυθρού Αστέρα. Αν και το βίντεο διαγράφηκε στη συνέχεια, είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Οι οπαδοί έβαλαν… φρένο
Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα ολοκληρώθηκε κανονικά, με τον Πόποβιτς να υπογράφει συμβόλαιο με τον σερβικό σύλλογο. Ωστόσο, δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας, καθώς παραχωρήθηκε αμέσως ως δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν.
Έναν χρόνο αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στον… Ολυμπιακό, με τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα να βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.
monobala.gr
Το βίντεο που άλλαξε τα πάντα
Το περασμένο καλοκαίρι, ο Πόποβιτς θεωρούνταν βέβαιο ότι θα αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ΟΦΚ Βελιγραδίου είχαν πείσει τους ανθρώπους του συλλόγου να του προσφέρουν πολυετές συμβόλαιο και τη θέση του βασικού γκολκίπερ της ομάδας.
Ωστόσο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα παλαιότερο βίντεο, στο οποίο ο Πόποβιτς εμφανιζόταν να τραγουδά σύνθημα υπέρ της Παρτίζαν, του μεγάλου αντιπάλου του Ερυθρού Αστέρα. Αν και το βίντεο διαγράφηκε στη συνέχεια, είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Οι οπαδοί έβαλαν… φρένο
Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα ολοκληρώθηκε κανονικά, με τον Πόποβιτς να υπογράφει συμβόλαιο με τον σερβικό σύλλογο. Ωστόσο, δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας, καθώς παραχωρήθηκε αμέσως ως δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν.
Έναν χρόνο αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στον… Ολυμπιακό, με τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα να βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.
monobala.gr
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