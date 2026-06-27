Στίβος: Διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ από την Ελένη Ιακωβάκη, βίντεο

Η Ελένη Ιακωβάκη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ Κ-18 και Κ-20 στην Πάτρα





Η νεαρό πρωταθλήτρια, κόρη του





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Έκανε σπουδαία κούρσα στον τελικό των 400 μ. και τερμάτισε σε 53.39. Έτσι βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 (ήταν 53.95 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία) και πήρε στην κατοχή της και το ρεκόρ Κ20, που είχε η Μαρίνα Βασαρμίδου με 53.58 από το 1990.







Άφωνους τους άφησε όλους ο Δημήτρης Μουμούρης με το εκπληκτικό άλμα του στο τριπλούν, 15.74 (0.2) με το οποίο ανέβηκε στο Νο 3 του κόσμου για το 2026 και στο Νο 2 της Ευρώπης.



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Μετά την πρωινή… χαλαρή κούρσα, στην απογευματινή γρήγορη σειρά, η Ιακωβάκη έφυγε από τα πρώτα μέτρα δυνατά και φάνηκε ότι κυνηγούσε το ρεκόρ. Μπήκε στην ευθεία με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κορίτσια και πέρασε τη γραμμή του τερμάατισμού σε 53.39, την καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη στο αγώνισμα που έχει επιλέξει να αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.



Μεγάλο ατομικό ρεκόρ πέτυχε και η Αγγελική Ρόμπινσον (ΓΣ Νίκη Βύρωνα) με 55.97, ενώ τρίτη ήταν η Αρτέμιδα Σπυρίδη (ΑΟ Φιλοθέης) με 56.70.



Ο Μουμούρης (ΓΣ Κέρκυρας 2018), στον πρώτο του φετινό αγώνα με μεγάλη φόρα και αφού ξεπέρασε τα προβλήματα τραυματισμών του χειμώνα, ξεκίνησε πολύ καλά τον τελικό του τριπλούν με 14.97 (-0.5) και στο δεύτερο άλμα του πέταξε στα 15.74 (0.2), μια επίδοση που τον φέρνει μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου. Στη συνέχεια επέλεξε να μην κάνει άλλο άλμα.



Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της η Ελένη Ιακωβάκη. Η νεαρό πρωταθλήτρια, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη , έκανε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ-18 στίβου που διεξάγεται στο Παμπελοποννησιακό της Πάτρας.Έκανε σπουδαία κούρσα στον τελικό των 400 μ. και τερμάτισε σε 53.39. Έτσι βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 (ήταν 53.95 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία) και πήρε στην κατοχή της και το ρεκόρ Κ20, που είχε η Μαρίνα Βασαρμίδου με 53.58 από το 1990.Άφωνους τους άφησε όλους ο Δημήτρης Μουμούρης με το εκπληκτικό άλμα του στο τριπλούν, 15.74 (0.2) με το οποίο ανέβηκε στο Νο 3 του κόσμου για το 2026 και στο Νο 2 της Ευρώπης.Δύο πολύ μεγάλες επιδόσεις κατά τη διάρκεια του απογευματινού προγράμματος της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18 στην Πάτρα.Μετά την πρωινή… χαλαρή κούρσα, στην απογευματινή γρήγορη σειρά, η Ιακωβάκη έφυγε από τα πρώτα μέτρα δυνατά και φάνηκε ότι κυνηγούσε το ρεκόρ. Μπήκε στην ευθεία με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κορίτσια και πέρασε τη γραμμή του τερμάατισμού σε 53.39, την καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη στο αγώνισμα που έχει επιλέξει να αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.Μεγάλο ατομικό ρεκόρ πέτυχε και η Αγγελική Ρόμπινσον (ΓΣ Νίκη Βύρωνα) με 55.97, ενώ τρίτη ήταν η Αρτέμιδα Σπυρίδη (ΑΟ Φιλοθέης) με 56.70.Ο Μουμούρης (ΓΣ Κέρκυρας 2018), στον πρώτο του φετινό αγώνα με μεγάλη φόρα και αφού ξεπέρασε τα προβλήματα τραυματισμών του χειμώνα, ξεκίνησε πολύ καλά τον τελικό του τριπλούν με 14.97 (-0.5) και στο δεύτερο άλμα του πέταξε στα 15.74 (0.2), μια επίδοση που τον φέρνει μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου. Στη συνέχεια επέλεξε να μην κάνει άλλο άλμα.

Εξαιρετικός ήταν και ο Μιχάλης Δελιντζόγλου με άλμα στα 15.23, αλλά ο άνεμος έπνεε θετικός 3.4 μ./δευτ.. Το χάλκινο μετάλλιο με 14.59 (-1.3) νέο ατομικό ρεκόρ, κατέκτησε ο Βασίλης Γεωργίου του ΑΓΣΙ.



Στη σφαίρα ο Ιωάννης Ουσαντζόπουλος (ΑΣ Κένταυρος) διέλυσε το ρεκόρ του και πέτυχε νίκη-έκπληξη με 16.79. Κατέβηκε στον τελικό με φετινή επίδοση 15.48 και έριξε διαδοχικά 16.50, 16.31 και 16.79 από την τρίτη βολή μέχρι και την πέμπτη. Δεύτερος έμεινε ο πιο σταθερός, φέτος, σφαιροβόλος Γιώργος Μανόπουλος (ΑΓΣ Αίολος Κορυδαλλού) με 16.18 και τρίτος ο Δημήτρης Τέλιος (ΑΣ Αναγέννηση Σάμου) επίσης με ατομικό ρεκόρ, 15.84.