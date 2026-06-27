Το πανάκριβο παιχνίδι του Μουντιάλ στο… σπίτι του Λιονέλ Μέσι!

Το πιο εμπορικό παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (28/7, 2:30) στο Μαϊάμι, όπου Κολομβία και Πορτογαλία κοντράρονται για την πρώτη θέση του 11ου ομίλου