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Το πανάκριβο παιχνίδι του Μουντιάλ στο… σπίτι του Λιονέλ Μέσι!
Το πανάκριβο παιχνίδι του Μουντιάλ στο… σπίτι του Λιονέλ Μέσι!
Το πιο εμπορικό παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (28/7, 2:30) στο Μαϊάμι, όπου Κολομβία και Πορτογαλία κοντράρονται για την πρώτη θέση του 11ου ομίλου
Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στην πόλη όπου εδρεύει η ομάδα του Λιονέλ Μέσι, Ίντερ Μαϊάμι, έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω του βαθμολογικού διακυβεύματος, αλλά και εξαιτίας της παρουσίας του Κριστιάνο Ρονάλντο και της πολυπληθούς κολομβιανής κοινότητας στη νότια Φλόριντα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και καιρό, ενώ στη δευτερογενή αγορά οι τιμές κυμαίνονται από 3.500 έως και 30.000 δολάρια, με τα VIP πακέτα να ξεπερνούν ακόμη και τις 50.000 δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και καιρό, ενώ στη δευτερογενή αγορά οι τιμές κυμαίνονται από 3.500 έως και 30.000 δολάρια, με τα VIP πακέτα να ξεπερνούν ακόμη και τις 50.000 δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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