Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο 1-5: Πανηγυρική πρόκριση δια ποδός Τροσάρ για τους «Κόκκινους Διαβόλους»

Το Βέλγιο επικράτησε εύκολα της Νέας Ζηλανδίας με 3-0 και «σφράγισε» το εισιτήριο του για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου