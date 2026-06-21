Ο Ομπράντοβιτς ξαναέρχεται Αθήνα με την πράσινη Ferrari του
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός

Ο Ομπράντοβιτς ξαναέρχεται Αθήνα με την πράσινη Ferrari του

Σαράντα οχτώ ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση που ταρακούνησε το διεθνές ευρωπαϊκό μπάσκετ, η άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Αθήνα παραμένει το κυρίαρχο θέμα συζήτησης.

Ο Ομπράντοβιτς ξαναέρχεται Αθήνα με την πράσινη Ferrari του
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Δεν είναι μια καθαρά αθλητική είδηση, αλλά η σύγκλιση δύο στοιχείων που στη Ελλάδα σημαίνουν πολλά: ο θρύλος του μπάσκετ και η ελληνική αυτοκινητιστική κουλτούρα. Και για να το κάνουν ακόμη πιο περίεργο, το βίντεο που βοαρό για τη χαρακτηριστική του απάντηση «μισό λεπτό να φέρω την πράσινη Ferrari» περιλαμβάνει όχι supercar ιταλικής καθώς, αλλά ένα πράσινο Daewoo Matiz.

Ο άνθρωπος που έφτιαξε μια δυναστεία με πράσινο χρώμα
Ο Σέρβος τεχνικός έγινε σύμβολο αθανασίας στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όταν ήρθε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό το 1999, η ευρωπαϊκή σκηνή δεν είχε ιδέα ότι το μικρό σύλλογο από την Αθήνα θα γινόταν το κυρίαρχο όνομα του ηπείρου. Δεκατρία χρόνια αργότερα, όταν αναχώρησε το 2012, είχε στα χέρια του μία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές τίτλων στην ιστορία του Ευρωλίγκας: πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές κορώνες, έντεκα ελληνικά πρωταθλήματα και επτά κύπελλα Ελλάδας. Κανένας προπονητής δεν είχε κάνει κάτι παρόμοιο.

Το περασμένο δεκαετία και πλέον, ο Ομπράντοβιτς υπηρέτησε σε άλλα κορυφαία κλαμπ—το Ζενίτ της Αγίας Πετρούπολης, το Ρεάλ Μαδρίτης, το Φενέρμπαχτσε—αλλά κανένας σταθμός δεν κίνησε τα συναισθήματά του όπως η Αθήνα. Τώρα, σε ηλικία που τα περισσότερα στελέχη έχουν ήδη αποσυρθεί από ενεργό δράση, τολμά να επιστρέψει.



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