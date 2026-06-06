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Προπονείται με το ένα χέρι! Η εικόνα του Μαρτίνες που ανησυχεί την Αργεντινή
Προπονείται με το ένα χέρι! Η εικόνα του Μαρτίνες που ανησυχεί την Αργεντινή
Η κατάσταση του Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο οι τελευταίες εικόνες από την προετοιμασία της Αργεντινής έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στις τάξεις των παγκόσμιων πρωταθλητών
Ο έμπειρος τερματοφύλακας, που αντιμετωπίζει κάταγμα στο χέρι από το τέλος της περασμένης σεζόν, συνεχίζει να προπονείται κανονικά με την εθνική ομάδα, όμως αναγκάζεται να πραγματοποιεί μεγάλο μέρος του προγράμματός του χρησιμοποιώντας ουσιαστικά μόνο το ένα χέρι.
Ειδικό πρόγραμμα μέχρι το Μουντιάλ
Το τεχνικό επιτελείο της Αργεντινής ακολουθεί συντηρητική προσέγγιση, προκειμένου να προστατεύσει τον βασικό γκολκίπερ της ομάδας ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.
Ο Μαρτίνες θα χάσει τα δύο φιλικά προετοιμασίας κόντρα σε Ονδούρα και Ισλανδία πριν το Μουντιάλ, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση στο τραυματισμένο χέρι και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.
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