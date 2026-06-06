Προπονείται με το ένα χέρι! Η εικόνα του Μαρτίνες που ανησυχεί την Αργεντινή

Η κατάσταση του Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο οι τελευταίες εικόνες από την προετοιμασία της Αργεντινής έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στις τάξεις των παγκόσμιων πρωταθλητών