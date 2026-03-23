Ρικ Πιτίνο: Η απίστευτη αντίδρασή του στο buzzer beater που έστειλε το κολλέγιο του Σεν Τζονς στο Sweet 16 για πρώτη φορά από το 1999
Με το σκορ ισόπαλο στο 65-65 ανάμεσα στο νο5 της κατάταξης Σεντ Τζονς και το νο4, Κάνσας, ο Ντίλαν Ντάρλινγκ πήρε τη μπάλα, έκανε διείσδυση και έστειλε τη μπάλα στο καλάθι με τον χρόνο να μηδενίζεται
Με δραματικό τρόπο πέτυχε το κολλέγιο του Σεντ Τζονς την πρώτη πρόκρισή του στη φάση του Sweet 16 στο NCAA από το 1999.
Με το σκορ ισόπαλο στο 65-65 ανάμεσα στο νο5 της κατάταξης Σεντ Τζονς και το νο4, Κάνσας, ο Ντίλαν Ντάρλινγκ πήρε τη μπάλα, έκανε διείσδυση και έστειλε τη μπάλα στο καλάθι με τον χρόνο να μηδενίζεται.
Ακόμα, δε, πιο εντυπωσιακό από το καλάθι ήταν η αντίδραση του προπονητή του Σεντ Τζονς, Ρικ Πιτίνο στο buzzer beater του αθλητή του.
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα και έφυγε προς τα αποδυτήρια όπως θα έκανε και σε μια οποιαδήποτε απλή νίκη της ομάδας του.
Rick Pitino's reaction to the buzzer beater was all business. pic.twitter.com/jAYGWjxUZa— CBS Sports (@CBSSports) March 22, 2026
