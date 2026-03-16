ΝΒΑ: Προ των πυλών η επέκταση με το Λας Βέγκας και το Σιάτλ φαβορί για τις έδρες των νέων ομάδων
Η απόφαση για αύξηση των ομάδων από 30 σε 32 είναι δεδομένη και αναμένεται να επικυρωθεί σο συμβούλιο των ιδιοκτητών του NBA την επόμενη εβδομάδα
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, το διοικητικό συμβούλιο της λίγκας αναμένεται να ψηφίσει σύντομα για την ένταξη δύο νέων ομάδων, με τις πόλεις του Σιάτλ και του Λας Βέγκας να θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί.
Just in: The NBA will hold a vote at the Board of Governors meetings March 24-25 to explore adding expansion teams exclusively in Las Vegas and Seattle, with the two franchises targeted for the 2028-29 season, sources tell ESPN. There is momentum for stakeholders to approve… pic.twitter.com/H6AYVdhh7S— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2026
Εφόσον εγκριθεί η επέκταση, κάθε νέα ομάδα θα καταβάλει ένα ποσό εισόδου που εκτιμάται μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα χρήματα αυτά θα μοιραστούν στους ιδιοκτήτες των υφιστάμενων ομάδων της λίγκας, γεγονός που καθιστά την επέκταση ιδιαίτερα ελκυστική από οικονομικής πλευράς. Για να εγκριθεί η απόφαση απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 23 από τους 30 ιδιοκτήτες.
This first vote will allow the league to explore purchase processes for Las Vegas and Seattle. There will then be a potential final vote later in the year to finalize transactions to 32 teams -- if bids reach necessary threshold. In both voting rounds, 23 of 30 governors must… https://t.co/Xhmlbo48ZP— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2026
Η επιστροφή του Σιάτλ στο NBA αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα σενάρια των τελευταίων ετών. Η πόλη φιλοξενούσε στο παρελθόν τους Seattle SuperSonics, μια ιστορική ομάδα που μεταφέρθηκε το 2008 στην Οκλαχόμα Σίτι και μετονομάστηκε σε Oklahoma City Thunder. Η πιθανή επανεμφάνιση των Supersonics θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους φίλους του μπάσκετ, καθώς το Σιάτλ παραμένει μία από τις μεγαλύτερες αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ομάδα NBA.
Sources: NBA set for 1st vote in Las Vegas-Seattle expansion - via @ESPN App https://t.co/OfZeOBSFa5— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2026
Παράλληλα, το Λας Βέγκας συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά κέντρα της Βόρειας Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια η πόλη έχει προσελκύσει μεγάλες διοργανώσεις και επαγγελματικές ομάδες σε διαφορετικά αθλήματα, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της υποψηφιότητάς της για την ένταξη στο NBA.
Η επέκταση της λίγκας συνδέεται άμεσα με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη του NBA. Τα νέα τηλεοπτικά συμβόλαια και η αυξανόμενη αξία των ομάδων έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για την προσθήκη νέων αγορών. Εάν το σχέδιο υλοποιηθεί, οι δύο νέες ομάδες αναμένεται να ξεκινήσουν να αγωνίζονται τη σεζόν 2028-2029.
Just into @GetUpESPN on momentum for the NBA to begin exploring expansion teams exclusively in Las Vegas and Seattle ahead of a vote at the Board of Governors this month: pic.twitter.com/Rlb7FRguKL— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2026
Η πιθανή ένταξη των Σιάτλ και Λας Βέγκας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το NBA, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της λίγκας να επεκτείνει την παρουσία της και να ενισχύσει περαιτέρω το παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.
