ΝΒΑ: Προ των πυλών η επέκταση με το Λας Βέγκας και το Σιάτλ φαβορί για τις έδρες των νέων ομάδων
SPORTS
NBA ESPN Λας Βέγκας Σιατλ Άνταμ Σίλβερ Σαμς Σαράνια

Η απόφαση για αύξηση των ομάδων από 30 σε 32 είναι δεδομένη και αναμένεται να επικυρωθεί σο συμβούλιο των ιδιοκτητών του NBA την επόμενη εβδομάδα

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η επέκταση του NBA φαίνεται πλέον να βρίσκεται στην τελική της ευθεία, καθώς η λίγκα ετοιμάζεται να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων της από 30 σε 32.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, το διοικητικό συμβούλιο της λίγκας αναμένεται να ψηφίσει σύντομα για την ένταξη δύο νέων ομάδων, με τις πόλεις του Σιάτλ και του Λας Βέγκας να θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί.


Εφόσον εγκριθεί η επέκταση, κάθε νέα ομάδα θα καταβάλει ένα ποσό εισόδου που εκτιμάται μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα χρήματα αυτά θα μοιραστούν στους ιδιοκτήτες των υφιστάμενων ομάδων της λίγκας, γεγονός που καθιστά την επέκταση ιδιαίτερα ελκυστική από οικονομικής πλευράς. Για να εγκριθεί η απόφαση απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 23 από τους 30 ιδιοκτήτες.


Η επιστροφή του Σιάτλ στο NBA αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα σενάρια των τελευταίων ετών. Η πόλη φιλοξενούσε στο παρελθόν τους Seattle SuperSonics, μια ιστορική ομάδα που μεταφέρθηκε το 2008 στην Οκλαχόμα Σίτι και μετονομάστηκε σε Oklahoma City Thunder. Η πιθανή επανεμφάνιση των Supersonics θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους φίλους του μπάσκετ, καθώς το Σιάτλ παραμένει μία από τις μεγαλύτερες αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ομάδα NBA.

Κλείσιμο

Παράλληλα, το Λας Βέγκας συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά κέντρα της Βόρειας Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια η πόλη έχει προσελκύσει μεγάλες διοργανώσεις και επαγγελματικές ομάδες σε διαφορετικά αθλήματα, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της υποψηφιότητάς της για την ένταξη στο NBA.

Η επέκταση της λίγκας συνδέεται άμεσα με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη του NBA. Τα νέα τηλεοπτικά συμβόλαια και η αυξανόμενη αξία των ομάδων έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για την προσθήκη νέων αγορών. Εάν το σχέδιο υλοποιηθεί, οι δύο νέες ομάδες αναμένεται να ξεκινήσουν να αγωνίζονται τη σεζόν 2028-2029.


Η πιθανή ένταξη των Σιάτλ και Λας Βέγκας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το NBA, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της λίγκας να επεκτείνει την παρουσία της και να ενισχύσει περαιτέρω το παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης