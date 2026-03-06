Οι ειδικοί μίλησαν, συμφωνείτε; Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών, 2η η Μίλαν των τριών Ολλανδών, ακολουθεί η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TyC Sports (@tycsports)

Κατά καιρούς πολλές φορές οι φίλοι του ποδοσφαίρου επιχειρούν να βάλουν σε σειρά τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία του αθλήματος.Κάθε 10ετία που περνάει προσθέτουν και μία ομάδα που γράφει ιστορία στο άθλημα, παίρνει τίτλους, παίζει ποδόσφαιρο που ξεχωρίζει, μπροστά από την εποχή της και διαθέτει προσωπικότητες όπου ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί.Το αγγλικό περιοδικό «fourfourtwo» επιχείρησε να βάλει σε σειρά τις 50 καλύτερες ομάδες στην ιστορία του αθλήματος παίρνοντας ως κριτήρια όλα τα παραπάνω.



Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βραζιλία του 70', η οποία σάρωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό και διέθετε παίκτες τεράστια αξίας, όπου τους προπονούσε ο μεγάλος Μάριο Ζαγκάλο, ο βασιλιάς Πελέ, ο Ζαιρζίνιο, ο Κάρλος Αλμπέρτο και ο Ριβελίνο.

Κλείσιμο