Οι ειδικοί μίλησαν, συμφωνείτε; Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών, 2η η Μίλαν των τριών Ολλανδών, ακολουθεί η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, βίντεο
Το έγκυρο αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» επέλεξε τις 50 κορυφαίες ομάδες με βάση τη διάρκεια, το ποδόσφαιρο που έπαιξαν, τους τίτλους που κατέκτησαν και τους παίκτες που διέθεταν

101 ΣΧΟΛΙΑ
Κατά καιρούς πολλές φορές οι φίλοι του ποδοσφαίρου επιχειρούν να βάλουν σε σειρά τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία του αθλήματος. 

Κάθε 10ετία που περνάει προσθέτουν και μία ομάδα που γράφει ιστορία στο άθλημα, παίρνει τίτλους, παίζει ποδόσφαιρο που ξεχωρίζει, μπροστά από την εποχή της και διαθέτει προσωπικότητες όπου ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί. 

Το αγγλικό περιοδικό «fourfourtwo» επιχείρησε να βάλει σε σειρά τις 50 καλύτερες ομάδες στην ιστορία του αθλήματος παίρνοντας ως κριτήρια όλα τα παραπάνω. 


Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βραζιλία του 70', η οποία σάρωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό και διέθετε παίκτες τεράστια αξίας, όπου τους προπονούσε ο μεγάλος Μάριο Ζαγκάλο, ο βασιλιάς Πελέ, ο Ζαιρζίνιο, ο Κάρλος Αλμπέρτο και ο Ριβελίνο. 

Football's Greatest International Teams .. Brazil 1970


Η συγκεκριμένη ομάδα άφησε εποχή για το ποδόσφαιρο που έπαιξε, αφού συνδυάστηκε και με ένα από τα πιο iconic μουντιάλ όλων των εποχών στο Μεξικό το 1970, το πρώτο που παίχτηκε στο στην τηλεόραση. 

BRAZIL - Road to Victory ★ WORLD CUP 1970


Στη δεύτερη θέση είναι η Μίλαν του Αρίγκο Σάκι, που πήρε δύο συνεχόμενα Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1988 και 89 με την «ομαδάρα» των Ράικαρντ, Φαν Μπάστεν και Γκούλιτ, η λεγόμενη Μίλαν των Ολλανδών. 


#OnThisDay | AC Milan 5-0 Real Madrid - 1988/89 European Cup Semi-final Second leg



AC Milan's 90s Team: Why They Were Unbeatable?


Στην τρίτη θέση το fourfourtwo μας μετέφερε σε νεότερες εποχές, και επέλεξε την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα από το 2008 μέχρι το 2012, όπου κατέκτησε τα πάντα. 

FC Barcelona - The Glory Days - Official Movie


Ο Γκουαρδιόλα έμεινε στην ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτά και τους 6 τίτλους που είναι διαθέσιμη μέσα στη σεζόν, με το απολαυστικό ποδόσφαιρό του που τότε ονομάστηκε «τίκι τάκα» λόγω των αμέτρητων πασών που άλλαζαν οι παίκτες της. Φυσικά με μπροστάρηδες τους Μέσι, Τσάβι και Ινιέστα άφησαν ανεξίτηλα την υπογραφή τους. 

Ajax 4-0 Bayern Munchen (1973) ● Goals & Highligths


Την 5αδα κλείνουν ο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ, από τα τέλη της δεκαετίας του 60' μέχρι τις αρχές του 70'. Ο «Αίαντας» πήρε τρία συνεχόμενα Κύπελλα πρωταθλητριών με τον Ρίνους Μίχελς στον πάγκο, με το ποδόσφαιρό του να επηρεάζει αυτό της Ολλανδίας των μετέπειτα Μουντιάλ.

SPAIN ● Road to Victory - WORLD CUP 2010


Και στην 5η θέση είναι η Ισπανία του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε που πήρε τρείς συνεχόμενους τίτλους σε διεθνές επίπεδο, το Euro 2008, Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και Euro 2012, και έγινε η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 

Στην 10αδα είναι ακόμα η Σάντος του Πελέ η οποία ήρθε και στην Ελλάδα το 1961 για φιλικά παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, η φοβερή Μπενφίκα του Εουσέμπιο, η Ίντερ του Χερέρα με το κατενάτσιο, η Λίβερπουλ του Σάνκλι, του Πέισλι και του Νταλγκλίς, η Ρεάλ Μαδρίτης των 5 σερί Κυπέλλων Πρωταθλητριών Ευρώπης με Πούσκας, Ντι Στέφανο. 

Στο Νο11 υπάρχει η μεγάλη Ουγγαρία της δεκαετίας του 50' που έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ αλλά έχασε από τους Γερμανούς! 

Οι κορυφαίες δέκα 

1. Εθνική Βραζιλία 1970 
2. Μίλαν 1987-1991
3. Μπαρτσελόνα 2008-2011
4. Άγιαξ 1965-1973 
5. Εθνική Ισπανίας 2007-2012 
6. Ρεάλ Μαδρίτης 1955-1960
7. Λίβερπουλ 1975-1984 
8. Ίντερ 1962-1967 
9. Μπενφίκα 1959-1968 
10. Σάντος 1955-1968 


Δείτε ΕΔΩ όλη την 50αδα

101 ΣΧΟΛΙΑ

