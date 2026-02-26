Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Κρις Μπος: Συγκλονίζει με την εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγείας του - «Ξύπνησα καλυμμένος με το αίμα μου»
Κρις Μπος: Συγκλονίζει με την εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγείας του - «Ξύπνησα καλυμμένος με το αίμα μου»
Αν και ο 11 φορές All-Star στο ΝΒΑ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο ίδιος έχει ιστορικό με θρόμβους αίματος
Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα λόγω της οποίας «ξύπνησα καλυμμένος με το αίμα μου» προχώρησε ο πρώην αστέρας του ΝΒΑ, Κρις Μπος.
«Ήταν τρελό. Έγινε γρήγορα, ακαριαία. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ. Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με τη γυναίκα μου και, πριν το καταλάβω, ήμουν στο πάτωμα» είπε ο Μπος στο βίντεο που ανήρτησε στα social media.
«Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός» είπε σε άλλο σημείο του βίντεο ο Μπος, ο οποίος παράλληλα έστειλε μήνυμα σε όλους «μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα».
Αν και ο 11 φορές All-Star δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο ίδιος έχει ιστορικό με θρόμβους αίματος, κάτι που τον οδήγησε να διακόψει πρόωρα την καριέρα του στο ΝΒΑ.
Το 2015, ο Μπος νοσηλεύτηκε μετά από θρόμβο αίματος στους πνεύμονές του. Τότε αρχικά είχε αγνοήσει τον πόνο στο στήθος του, πιστεύοντας ότι ήταν απλώς ένας τραυματισμός στα πλευρά αλλά οι εξετάσεις απέδειξαν το αντίθετο. Έναν χρόνο μετά, το 2016 οι θρόμβοι αίματος συνέχισαν να σχηματίζονται με αποτέλεσμα να κοπεί στις φυσικές εξετάσεις των Χιτ, της ομάδας με την οποία πέρασε έξι από τα 13 χρόνια της καριέρας του, και τελικά αποσύρθηκε από το μπάσκετ το 2017.
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όπως βλέπετε ακόμα αναρρώνω. Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικός. Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Με έκανε πραγματικά να δω τη ζωή διαφορετικά και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Τι κάνουμε για τον εαυτό μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τη ζωή μας.
Και ό,τι κι αν είναι αυτό, ένα πράγμα παίρνω από όλο αυτό. Φρόντισε να μην περιμένεις. Μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω υπέροχα γι’ αυτό. Τώρα σκέφτομαι περισσότερο πώς ζω την καθημερινότητά μου. Αυτό είναι πραγματικά το μήνυμα, μην περιμένεις.
Μην περιμένεις να κάνεις το βήμα. Μπορεί να περιμένεις μια προαγωγή. Μπορεί να θέλεις να δοκιμαστείς για μια ομάδα. Μπορεί να θέλεις να πας εκείνες τις διακοπές. Μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και τελικά δεν τα κάνουμε ποτέ.
Αυτό λοιπόν παίρνω από όλο αυτό μην περιμένεις. Αν θέλεις να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, μην περιμένεις απλώς κάν’ το. Μπορεί να πέσεις κάτω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τυχερός που γύρισα πίσω. Ήταν σκοτάδι δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πέρα από το ότι επέστρεψα εδώ. Δεν έχω καμία ανάμνηση, καμία μνήμη, πέρα από το ότι γύρισα πίσω.
«Ήταν τρελό. Έγινε γρήγορα, ακαριαία. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ. Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με τη γυναίκα μου και, πριν το καταλάβω, ήμουν στο πάτωμα» είπε ο Μπος στο βίντεο που ανήρτησε στα social media.
«Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός» είπε σε άλλο σημείο του βίντεο ο Μπος, ο οποίος παράλληλα έστειλε μήνυμα σε όλους «μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα».
Αν και ο 11 φορές All-Star δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο ίδιος έχει ιστορικό με θρόμβους αίματος, κάτι που τον οδήγησε να διακόψει πρόωρα την καριέρα του στο ΝΒΑ.
Το 2015, ο Μπος νοσηλεύτηκε μετά από θρόμβο αίματος στους πνεύμονές του. Τότε αρχικά είχε αγνοήσει τον πόνο στο στήθος του, πιστεύοντας ότι ήταν απλώς ένας τραυματισμός στα πλευρά αλλά οι εξετάσεις απέδειξαν το αντίθετο. Έναν χρόνο μετά, το 2016 οι θρόμβοι αίματος συνέχισαν να σχηματίζονται με αποτέλεσμα να κοπεί στις φυσικές εξετάσεις των Χιτ, της ομάδας με την οποία πέρασε έξι από τα 13 χρόνια της καριέρας του, και τελικά αποσύρθηκε από το μπάσκετ το 2017.
Some things change you overnight. I wrote about my experience. pic.twitter.com/d8tYNsnvx5— Chris Bosh (@chrisbosh) February 25, 2026
Η εξομολόγηση του Κρις Μπος«Ξύπνησα καλυμμένος με το ίδιο μου το αίμα. Ήταν τρελό. Έγινε γρήγορα, ακαριαία. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ. Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με τη γυναίκα μου και, πριν το καταλάβω, ήμουν στο πάτωμα.
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όπως βλέπετε ακόμα αναρρώνω. Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικός. Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Με έκανε πραγματικά να δω τη ζωή διαφορετικά και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Τι κάνουμε για τον εαυτό μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τη ζωή μας.
Και ό,τι κι αν είναι αυτό, ένα πράγμα παίρνω από όλο αυτό. Φρόντισε να μην περιμένεις. Μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω υπέροχα γι’ αυτό. Τώρα σκέφτομαι περισσότερο πώς ζω την καθημερινότητά μου. Αυτό είναι πραγματικά το μήνυμα, μην περιμένεις.
Μην περιμένεις να κάνεις το βήμα. Μπορεί να περιμένεις μια προαγωγή. Μπορεί να θέλεις να δοκιμαστείς για μια ομάδα. Μπορεί να θέλεις να πας εκείνες τις διακοπές. Μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και τελικά δεν τα κάνουμε ποτέ.
Αυτό λοιπόν παίρνω από όλο αυτό μην περιμένεις. Αν θέλεις να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, μην περιμένεις απλώς κάν’ το. Μπορεί να πέσεις κάτω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τυχερός που γύρισα πίσω. Ήταν σκοτάδι δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πέρα από το ότι επέστρεψα εδώ. Δεν έχω καμία ανάμνηση, καμία μνήμη, πέρα από το ότι γύρισα πίσω.
Οπότε μην περιμένεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα