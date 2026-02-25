ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε το ταξίδι του για την Τσεχία με αισιοδοξία για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός πέταξε για την Τσεχία με στόχο να επιστρέψει με την πρόκριση στις αποσκευές του και να συνεχίσει έτσι την ευρωπαϊκή του πορεία

Το ταξίδι του Παναθηναϊκού για την Τσεχία ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (25/02) με την αποστολή του «τριφυλλιού» να πετάει από το «Ελ. Βενιζέλος» για την Πράγα, απ' όπου και θα μεταβεί με πούλμαν στο Πίλσεν.

Οι «πράσινοι» έφτασαν στο αεροδρόμιο γεμάτοι χαμόγελα και αισιοδοξία για τη μάχη που θα δώσουν την Πέμπτη (26/02-20:45) κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν για τη ρεβάνς τους στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League.

Κατά την είσοδό τους σ' αυτό έβγαλαν φωτογραφίες με κάποιους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν εκεί ενώ υπέγραψαν και μερικά αυτόγραφα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Πλζεν: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Μόλις η ομάδα φτάσει στην πόλη της Τσεχίας, θα πάει στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει για να ξεκουραστούν τα μέλη της αποστολής, αφού το απόγευμα υπάρχει προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στις 18:45 ώρα Ελλάδος κι έπειτα θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση στην Ντοουσάν Αρένα στις 19:30.

Το βίντεο από την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού


