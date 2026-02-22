Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Νέα προβλήματα στη Λίβερπουλ με Σαλάχ: Δεν έδωσε το χέρι στον Σλοτ όταν βγήκε αλλαγή, γελούσε ειρωνικά στον πάγκο, βίντεο
Η Λίβερπουλ πανηγύρισε τεράστιο διπλό στο Νότιγχαμ αλλά ο Σαλάχ έγινε ακόμα μία φορά θέμα για τους λάθος λόγους
Ο Σαλάχ δεν μπορούσε να δεχθεί πως λίγο μετά το 70' ο Σλοτ αποφάσισε να τον βγάλει από το παιχνίδι του City Ground, με τη Λίβερπουλ να ψάχνει ακόμα το γκολ της νίκης, την οποία εξασφάλισε τελικά στο 97'.
Πηγαίνοντας προς τον πάγκο, είχε ένα ειρωνικό μειδίαμα στο πρόσωπό του, ενώ περνώντας δίπλα από τον προπονητή του, ουδείς εκ των δύο έδωσε το χέρι στον άλλον.
One of the all time greats but needs to lose his attitude pic.twitter.com/WgtIImJ2n0— CF Comps (@CF_Compss) February 22, 2026
