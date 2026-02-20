ΗΠΑ: Πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ σε αθλητική ακαδημία που πήρε χρήματα από οικογένειες οι οποίες συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών
Η IMG, που θεωρείται μια από τις elite ακαδημίες στις ΗΠΑ, βρέθηκε στο στόχαστρο των ομοσπονδιακών αρχών και θα πληρώσει ακριβά τις επιλογές της
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της IMG Academy το 25% των πρωτοετών αθλητών σε όλα τα αθλήματα στα πρωταθλήματα του NCAA προέρχονται από τις τάξεις της. Αν μη τι άλλο ένα εντυπωσιακό ποσοστό, το οποίο κάνει ακόμη πιο... εντυπωσιακή την είδηση για την αποζημίωση που αποδέχθηκε να καταβάλλει, αποδεχόμενη την κατηγορία ότι εισέπραξε δίδακτρα από γονείς δύο μαθητών-αθλητών με διασυνδέσεις σε μεξικανικό καρτέλ ναρκωτικών.
Την εξαετία 2019-2025, η IMG αποδέχθηκε δίδακτρα, έξοδα διαμονής και άλλες πληρωμές από τους γονείς των δύο μαθητών, παραβιάζοντας τον νόμο Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Η σχολή είχε συνάψει συμφωνίες και δέχτηκε πληρωμές που συνδέονταν με τους συγκεκριμένους γονείς, οι οποίοι βρίσκονταν στη λίστα Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων (SDN) του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των ΗΠΑ, επειδή παρείχαν οικονομική στήριξη σε μεξικανική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμφωνίας, η IMG συνήπτε ετήσια συμβόλαια διδάκτρων με τρίτα πρόσωπα και λάμβανε πληρωμές –μεταξύ άλλων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων και συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες– οι οποίες διοχετεύονταν μέσω μη κατονομαζόμενων τρίτων, κυρίως εγκατεστημένων στο Μεξικό. Εάν στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρέμενε ανεξόφλητο υπόλοιπο, αυτό μεταφερόταν στην επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα οι συναλλαγές να συνδέονται άμεσα με τη φοίτηση και την εγγραφή των δύο μαθητών-αθλητών.
Το OFAC διευκρίνισε ότι η υπόθεση «δεν γνωστοποιήθηκε οικειοθελώς» από την IMG και ότι είχε ήδη ξεκινήσει έρευνα όταν η σχολή ενημέρωσε αργότερα τις αρχές. Δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των μαθητών και των γονέων, ούτε τα αθλήματα στα οποία συμμετείχαν. Οι δύο μαθητές φοίτησαν στη σχολή μεταξύ 2018 και 2023.
Σε ανακοίνωσή της, η IMG ανέφερε ότι κατά τον χρόνο των παραβιάσεων δεν διέθετε πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις κυρώσεις του OFAC, με αποτέλεσμα να συνάψει συμβάσεις και να εισπράξει δίδακτρα από άτομα που «αγνοούσε ότι βρίσκονταν στη λίστα SDN». Η σχολή υποστήριξε ότι μόλις ενημερώθηκε για το καθεστώς των γονέων, γνωστοποίησε το ζήτημα στις αρχές και συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει λάβει «εκτεταμένα μέτρα» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος συμμόρφωσης με τις κυρώσεις και ότι προχώρησε στην πρόσληψη νέου επικεφαλής νομικών υπηρεσιών με αντικείμενο την υλοποίηση του σχετικού πλαισίου.
