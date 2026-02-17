Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
H συγκινητική κίνηση του Νεϊμάρ σε ηλικιωμένη οπαδό της Σάντος που ζήτησε να τον συναντήσει για να φύγει πιο ήσυχη, δείτε βίντεο
Η Ντόνα Μαρία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν την αγκάλιασε ο 34χρονος Βραζιλιάνος σταρ
Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη δράση τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2), με τη Σάντος να επικρατεί με το εμφατικό 6-0 της Βέλο Κλουμπ και τον ίδιο να πατάει χορτάρι ύστερα από περίπου 70 ημέρες.
Ο Βραζιλιάνος σταρ είχε υποστεί τραυματισμό στο φινάλε του 2025, στην προσπάθειά του να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, αγωνιζόμενος μάλιστα με ενοχλήσεις.
Η στιγμή της βραδιάς, όμως, ήταν άλλη και αφορούσε την κίνηση του 34χρονου σταρ να πραγματοποιήσει το όνειρο της φιλάθλου της Σάντος, Ντόνα Μαρία, που είχε γίνει viral στα social media, όταν με βίντεο έλεγε πως αν συναντήσει τον Νεϊμάρ θα μπορέσει να φύγει ήσυχη...
Ο «Νέι» ενημερώθηκε και σχετικά και έκανε πράξη αυτή την επιθυμία, αφού πριν τη σέντρα της αναμέτρησης βρήκε τη Ντόνα Μαρία στον αγωνιστικό χώρο, την αγκάλιασε, και εκείνη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
O encontro especial do Neymar com a Dona Maria! 😍🤍🖤 pic.twitter.com/MdBF7D4Pas— Santos FC (@SantosFC) February 15, 2026
