H συγκινητική κίνηση του Νεϊμάρ σε ηλικιωμένη οπαδό της Σάντος που ζήτησε να τον συναντήσει για να φύγει πιο ήσυχη, δείτε βίντεο
SPORTS
Νεϊμάρ Φίλαθλος Σάντος

H συγκινητική κίνηση του Νεϊμάρ σε ηλικιωμένη οπαδό της Σάντος που ζήτησε να τον συναντήσει για να φύγει πιο ήσυχη, δείτε βίντεο

Η Ντόνα Μαρία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν την αγκάλιασε ο 34χρονος Βραζιλιάνος σταρ

H συγκινητική κίνηση του Νεϊμάρ σε ηλικιωμένη οπαδό της Σάντος που ζήτησε να τον συναντήσει για να φύγει πιο ήσυχη, δείτε βίντεο
Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη δράση τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2), με τη Σάντος να επικρατεί με το εμφατικό 6-0 της Βέλο Κλουμπ και τον ίδιο να πατάει χορτάρι ύστερα από περίπου 70 ημέρες.

Ο Βραζιλιάνος σταρ είχε υποστεί τραυματισμό στο φινάλε του 2025, στην προσπάθειά του να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, αγωνιζόμενος μάλιστα με ενοχλήσεις.

Η στιγμή της βραδιάς, όμως, ήταν άλλη και αφορούσε την κίνηση του 34χρονου σταρ να πραγματοποιήσει το όνειρο της φιλάθλου της Σάντος, Ντόνα Μαρία, που  είχε γίνει viral στα social media, όταν με βίντεο έλεγε πως αν συναντήσει τον Νεϊμάρ θα μπορέσει να φύγει ήσυχη...

Ο «Νέι» ενημερώθηκε και σχετικά και έκανε πράξη αυτή την επιθυμία, αφού πριν τη σέντρα της αναμέτρησης βρήκε τη Ντόνα Μαρία στον αγωνιστικό χώρο, την αγκάλιασε, και εκείνη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. 



Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης