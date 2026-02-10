To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο Επστάιν
Μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο υλικό κάνουν λόγο για περιστατικά των αρχών της δεκαετίας του 2000, ενώ υπενθυμίζεται η υπόθεση του 2010 που είχε τεθεί στο αρχείο
Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί βρίσκεται σε μερικά από τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα του αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το σκάνδαλο Επστάιν, με τον παλαίμαχο Γάλλο ποδοσφαιριστή να εμπλέκεται και αυτός στην πολύκροτη υπόθεση.
Συγκεκριμένα, σε σελίδες όπου αναφέρεται το όνομα του άλλοτε μεσοεπιθετικού της Μπάγερν Μονάχου διαβάζει κανείς πως «γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε ... ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου έλεγε κάτι, αλλά δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Λίγα χρόνια πριν, είχε χτυπήσει την πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε ένα κέντρο διασκέδασης και την είχα συμβουλεύσει να υποβάλει καταγγελία. Τότε ήρθε με τον Φρανκ Ριμπερι και η Δικαστική Αστυνομία της Βερσαλλίας έφτασε επειδή ζήτησε να του φέρουν 14χρονα κορίτσια».
Αλλού, η ίδια μάρτυρας αναφέρει ότι «ο Ριμπερί προσπάθησε να με χτυπήσει όταν ήμουν στον κήπο μου και είχε τον αριθμό μου και τη διεύθυνση μου, αστυνομικοί από ... τον περικύκλωσαν και τον έφεραν πίσω στο αμάξι του, ήταν βίαιος και απειλούσε».
Σημειώνεται ότι το 2010, ο Ριμπερί είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε 14χρονη ιερόδουλη μαζί με τον Καρίμ Μπενζεμά και άλλους παίκτες της εθνικής Γαλλίας, με όλους τους εμπλεκόμενους να βλέπουν τις κατηγορίες να απορρίπτονται.
