Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μετά την ανάποδη τούμπα στα προκριματικά, ο Αμερικανός πατινέρ έκανε backflip στο ένα πόδι και πήρε το χρυσό, δείτε βίντεο

Η παράσταση του Μαλίνιν, του χάρισε 200,03 βαθμούς και τον έβαλε μπροστά από τον Ιάπωνα Σουν Σότο. Αυτό το πλεονέκτημα επί του Σότο έσωσε επίσης την ομάδα των ΗΠΑ, καθώς την βοήθησε να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 στην ομαδική διοργάνωση του καλλιτεχνικού πατινάζ.Η ομάδα των ΗΠΑ τερμάτισε με 69 πόντους στην ομαδική διοργάνωση, έναν πόντο μπροστά από την ομάδα της Ιαπωνίας. Η Ιταλία εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο με 60 πόντους μετά την παράσταση του Ματέο Ρίτσο, η οποία τελείωσε με τον Ιταλό πατινέρ να τρέχει και να γλιστράει με τα γόνατά του προς τους συμπαίκτες του στο box τους.«Ήταν διασκεδαστικό», είπε ο Malinin το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου μετά την εκτέλεση του backflip του. «Εννοώ, έλα τώρα, το κοινό απλά φώναζε και ήταν εκτός ελέγχου. Πραγματικά αυτό με βοήθησε να νιώσω την ευγνωμοσύνη της Ολυμπιακής σκηνής».