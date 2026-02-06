Παναθηναϊκός: Τα 18 εκατ. ευρώ για τις χειμερινές μεταγραφές και ο εντυπωσιακός μέσος όρος ηλικίας
Παναθηναϊκός Μεταγραφές Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Παναθηναϊκός: Τα 18 εκατ. ευρώ για τις χειμερινές μεταγραφές και ο εντυπωσιακός μέσος όρος ηλικίας

Μετά τις 11 μεταγραφές του καλοκαιριού, οι «πράσινοι» έκαναν τον χειμώνα ακόμα οκτώ προσθήκες φτάνοντας τις 19 μέσα σε μια μόνο σεζόν

Παναθηναϊκός: Τα 18 εκατ. ευρώ για τις χειμερινές μεταγραφές και ο εντυπωσιακός μέσος όρος ηλικίας
Ο Παναθηναϊκός με την προσθήκη του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, έφτασε τις οκτώ μεταγραφές τη χειμερινή περίοδο. Έκανε και 11 το περασμένο καλοκαίρι!

Με αυτές τις 19 προσθήκες το τριφύλλι προσπαθεί να χτίσει μία ομάδα για να επιστρέψει φυσικά στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα προβλήματα είναι πολλά και υπάρχει δρόμος, ωστόσο, με τις επιλογές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός είναι προφανές ότι θέλει να φτιάξει μία ομάδα για αρκετά χρόνια. Με φρέσκα πρόσωπα, με φιλόδοξους και πεινασμένους για διακρίσεις ποδοσφαιριστές. Παίκτες που θα του φέρουν τίτλους και χρήμα από πωλήσεις.

Αρκεί να πλαισιωθούν το καλοκαίρι από μερικούς πιο έμπειρους, ψημένους στον πρωταθλητισμό και φυσικά με ποιότητα. Φυσικά στην κατηγορία που αναφέραμε δεν ανήκει ο Σισοκό ή ο Τσάβες, ο οποίος θα φανεί αν θ' αγοραστεί το καλοκαίρι. Ανήκουν, όμως, οι Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης και φυσικά οι Γιάγκουσιτς, Αντίνο.

Οι οκτώ μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός τον χειμώνα έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 25,1 έτη. Φυσικά ο μέσος όρος ηλικίας ανεβαίνει πολύ με τον 36χρονο Σισοκό. Ο δεύτερος πιο μεγάλος είναι ο 30χρονος Τσάβες. Οι υπόλοιποι δεν έχουν βάλει το «3» μπροστά. Ο Κοντούρης υπολογίζεται ως 21 ετών, αφού θα τα κλείσει σε κάτι λιγότερο από 20 μέρες.

Αναλυτικά οι ηλικίες των χειμερινών μεταγραφών:

Σαντίνο Αντίνο 20 ετών (25/10/05)
Αντριάνο Γιάγκουσιτς 20 ετών (6/9/05)
Ανδρέας Τεττέη 24 ετών (25/5/01)
Παύλος Παντελίδης 23 ετών (16/9/02)
Σωτήρης Κοντούρης 21 ετών (24/2/05)
Μούσα Σισοκό 36 ετών (16/8/89)
Χάβι Ερνάντεθ 27 ετών (2/5/98)
Λούκας Τσάβες 30 ετών (9/895)

Σύνολο 201 χρόνια, μέσος όρος ηλικίας 25,1 έτη.


18 εκατ. ευρώ για την πεντάδα

Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, αφού πούλησε Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς (προστέθηκαν πρόσφατα Τετέ, Ντραγκόφσκι και τα έσοδα ξεπέρασαν τα 45 εκατ. ευρώ), ξόδεψε για ν' αγοράσει από ομάδες αρκετούς παίκτες. Ντέσερς, Ταμπόρδα, Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς, Τουμπά. Τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

Στη χειμερινή περίοδο έχει δώσει ακόμα 18 εκατ. ευρώ για πέντε παίκτες! Κοντά στα 8 εκατ. ευρώ πήγε ο Αντίνο, στα 6 εκατ. ευρώ ο Γιάγκουσιτς, στα 3 και λίγο παραπάνω οι Τεττέη, Παντελίδης και κάτω από το 1 εκατ. ευρώ ο Κοντούρης.

Αυτοί οι πέντε παίκτες είναι συνολικά 108 ετών. Μέσος όρος ηλικίας τα 21,6 χρόνια!

Πηγή: gazzetta.gr
