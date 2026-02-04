Euroleague: Νίκη για τον ΠΑΟ, ήττα για τον Ολυμπιακό, διπλό κορυφής η Φενέρ, δείτε βίντεο

Μετά από τρεις σερί ήττες και μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη επί της Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (3/2) της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens (82-81), σε ματς για την 26η αγωνιστική της EuroLeague. Στο 16-10 ανέβηκαν οι πράσινοι, που έκαναν το 2/2 απέναντι στους Ισπανούς στη σεζόν και θα έχουν το πάνω χέρι σε ισοβαθμία μαζί τους στο τέλος της κανονικής περιόδου. Σερί ήταν και πάει για τον Ολυμπιακό, που ηττήθηκε νωρίτερα στο Ντουμπάι από την νεοφώτιστη στη EuroLeague ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς (108-98) και έπεσε στο 16-9. Η Φενέρ επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 82-78 στη Βαρκελώνη. Η Μπάγερν ήταν ανώτερη και κέρδισε (81-75) την Παρί στη SAP GARDEN. Η Αρμάνι χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία κατάφερε και επικράτησε την Μπασκόνια με 109-89 στο Μιλάνο. Η Μακάμπι νίκησε την Παρτίζαν με 95-93 στο φινάλε, χάρη σε buzzer beater του Τζίμι Κλαρκ. Ήττες για Χαποέλ και Μονακό.Με κατάθεση ψυχής και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει τον τελευταίο λόγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens, που επαναφέρει την ηρεμία σε πολλά επίπεδα στο «πράσινο στρατόπεδο». Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-81 των Ισπανών, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αμερικανό γκαρντ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στα 3΄΄ για τη λήξη! Πλέον ο Παναθηναϊκός έπιασε τους φιλοξενούμενους στη βαθμολογία με ρεκόρ 16-10, όσο έχουν και Βαλένθια, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα.Ανήμερα των 118ων γενεθλίων του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» έδειξαν αυταπάρνηση, πάθος και κρύο αίμα στο κρισιμότερο σημείο, ωθώντας τους φιλάθλους του σε ξέφρενους πανηγυρισμούς! Ποιοι έσβησαν τα... κεράκια; Ο αρχηγός τους Κώστας Σλούκας και ο clutch -όπως εξελίχθηκε- Τζέριαν Γκραντ! Με 22 πόντους, ο Ελληνας γκαρντ κράτησε όρθιο το «τριφύλλι» μετά την απογοητευτική πρώτη περίοδο και το επανέφερε σε απειλητική θέση, ενώ ο Αμερικανός με 19 πόντους, 7 ασίστ και καθοριστικές άμυνες υπέγραψε την ανατροπή!Πολύτιμος και ο Τσέντι Οσμάν με 12 πόντους, όπως και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που έδωσε λύσεις από τα 6,75 (3/5 τρίποντα), σε μία βραδιά που ο Παναθηναϊκός στερήθηκε λύσεων από τους σέντερ του και υποχρεώθηκε να παίζει ακόμη και με τον Ντίνο Μήτογλου στη θέση «5».Από τη Ρεάλ, ξεχώρισε ο Αμερικανός σέντερ Άλεξ Λεν με 18 πόντους, τη στιγμή που ο Έντι Ταβάρες έμεινε στα χαμηλά στην επίθεση (2π., 6ρ.). Ο Μάριο Χεζόνια που έδειξε να σφραγίζει με... γκολ φάουλ το «διπλό» (80-81 στα 8,7΄΄ για τη λήξη), πριν... μιλήσει ο Γκραντ, τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο Φακούντο Καμπάτσο.Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε τον συγκλονιστικό αγώνα με την Ντουμπάι στην παράταση με τρίποντο στα 0,5 δέκατα (95-95), αλλά το τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ με την έναρξη αυτής, θα ήταν οι μοναδικοί πόντοι του Ολυμπιακού στο έξτρα πεντάλεπτο. Με επιμέρους σκορ 13-3 σ’ αυτό το διάστημα και τον Μφιόντου Καμπενγκέλε να κυριαρχεί στη ρακέτα εν τη απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς που είχε βγει με 5ο φάουλ στο τέλος της 4ης περιόδου, η Ντουμπάι πήρε τη νίκη με 108-98, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί 5-0 των «ερυθρόλευκων».Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 16-9 με αγώνα λιγότερο, ενώ η Ντουμπάι που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα ανέβηκε στο 12-14.Ένας αγώνας... για γερά νεύρα, με μεγάλα τρίποντα και από τις δύο ομάδες, αλλά και με τον Ολυμπιακό να κυνηγά στο μεγαλύτερο διάστημα, να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής, αλλά να βλέπει τους Μπέικον (21π.,7ρ.), Καμπενγκέλε (21π., 14ρ.), Ράιτ (18π. με 2/2 τρίποντα και 7 ασίστ) και Αβράμοβιτς (17π. με 3/7 τρίπιβτα) να... πατούν γκάζι και να επιστρέφουν σε διψήφιες διαφορές ξανά και ξανά. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ μπήκε στη δωδεκάδα την τελευταία στιγμή και είχε 10 πόντους και 4 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Στο 6ο του παιχνίδι στη Euroleague φέτος, 10 πόντους σημείωσε και ο Ντζάναν Μούσα.Από το 74-72 στις αρχές της 4ης περιόδου, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο -10, 7 λεπτά πριν τη λήξη (84-74), Όμως, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 11 πόντους (από τους 16) μέχρι τη λήξη και μ’ ένα «μαγικό» τρίποντο έδωσε στον εαυτό του και τους συμπαίκτες του μια νέα ευκαιρία, μέσω παράτασης. Δεν θα την αξιοποιούσε, όμως ο Ολυμπιακός που την Παρασκευή (6/2) υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια, στις 21:15), στο ΣΕΦ, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους (1/8 τρίποντα). Εκτός από τους 16 του Φουρνιέ με 3/9 τρίποντα, διψήφιοι ήταν και οι Μιλουτίνοφ (13π., 6ρ.), Βεζένκοφ (12π. 5ρ.) και Τζόουνς (12π.,4ρ.).Χωρίς τους Νιλικίνα, Μόρις και Παπανικολάου παρατάχθηκε η ομάδα του Πειραιά στην “ Coca-Cola Arena”. Δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Ντόντα Χολ και στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη ο Γιώργος Μπαρτζώκας.Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95 κ.α., 108-98 παρ.Η Αναντολού Εφές δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Βαλένθια, την οποία νίκησε άνετα 107-90 στην Κωνσταντινούπολη σε αποτέλεσμα-σοκ για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τέταρτη στην κατάταξη η ισπανική ομάδα (16-10), προτελευταία η Εφές (7-19) πήρε μια νίκη απρόσμενα εύκολη και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από 9 σερί ήττες.Από το πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι «έπιασαν από το λαιμό» τους αντιπάλους τους και προηγήθηκαν 33-14 με ρεσιτάλ Σέιμπεν Λι (10π. σε 6 λεπτά). Η Βαλένθια άρχισε σταδιακά να μειώνει και στις αρχές της 3ης περιόδου πλησίασε στους 9 (57-48). Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι θα ακολουθήσει ντέρμπι, οι Τούρκοι πάτησαν ξανά το «γκάζι», ξέφυγαν με 77-57 στο 27:30 και κάπου εκεί τελείωσαν όλα. Οι Οσμάνι με 20π., 7ρ., Λόιντ με 22π. (3/6 τρίποντα), Λι (18π., 6ασ.) και Τζόουνς (15π. με 100% ευστοχία και 7ρ.) ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές. Εντυπωσιακός, αλλά... απελπιστικά μόνος ο Ρίβερς (30π., 6/8 τρίποντα) για τη Βαλένθια.Τα δεκάλεπτα: 33-14, 57-46, 84-64, 107-90Η Ζαλγκίρις επέβαλε κυριολεκτικά από το πρώτο λεπτό το «νόμο» της στο ματς με τη Μονακό, επικράτησε εύκολα 104-87 στο Κάουνας και πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στο 15-11 μετά από 26 ματς στη Euroleague.Ενα «δαιμονισμένο» πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο πέτυχε 35 πόντους, ήταν αρκετό για να κρατήσει η Ζαλγκίρις το προβάδισμα και να φτάσει στην τελική επικράτηση. Οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφεραν να ανακάμψουν ποτέ και έχασαν την επαφή με το σκορ στο μέσον της τρίτης περιόδου (72-47 στο 24΄). Η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +26 (98-72) στο 36΄ με τους φιλοξενούμενους να τη... συμμαζεύουν για το τελικό 104-87.Φανταστική εμφάνιση με ρεκόρ καριέρας σε πόντους (25) και αξιολόγηση (27) για τον Τουμπέλις, ενώ ο Φρανσίσκο είχε 19π. και 8ασ.Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό ήταν ο Τζέιμς με 19π. και 10ασ.Τα δεκάλεπτα: 35-18, 56-38, 76-60, 104-87Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 82-78 στην Ισπανία, για την 26η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικέβιτσιους είχε τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα και προηγήθηκε με διαφορά έως και 20 πόντων (51-71), ωστόσο οι Καταλανοί αντέδρασαν δυναμικά στην τελευταία περίοδο και μείωσαν σε απόσταση αναπνοής. Παρά την πίεση στα τελευταία λεπτά, η Φενέρμπαχτσε έδειξε ψυχραιμία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας σε μια νίκη με βαθμολογική σημασία, καθώς πλέον έχει ρεκόρ 18-7 και βρίσκεται σε απόσταση δυο νικών από τους διώκτες της. Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 16-10 στην 8η θέση.Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 19 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν. Από τους Καταλανούς πάλεψε ο Κέβιν Πάντερ με 24 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 14-29, 41-53, 56-73, 78-82Με πρωταγωνιστή τον Αντρέας Ομπστ, η Μπάγερν επικράτησε της φιλοξενούμενης Παρί με 81-75. Ο Γερμανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του σε μια σημαντική νίκη ((ρεκόρ 11-15). Οι γηπεδούχοι είχαν μικρό προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησαν τον έλεγχο σε ένα παιχνίδι χαμηλού ρυθμού, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται επιθετικά στο μεγαλύτερο διάστημα. Η Μπάγερν ήταν πιο αποτελεσματική στο τελευταίο δεκάλεπτο και «σφράγισε» τη νίκη. Από την πλευρά της Παρί (ρεκόρ 8-17), πρώτος σκόρερ ήταν ο Ναντίρ Χιφί με 17 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 21-18, 34-31, 46-42, 81-75Πολύτιμη νίκη στην προσπάθειά της να προλάβει τα play off της Euroleague πέτυχε η Αρμάνι. Η ιταλική ομάδα επικράτησε 109-89 της Μπασκόνια στο Μιλάνο και ανέβηκε στο 13-13 μετά από 26 αγωνιστικές, αφήνοντας χαμηλά, στο 9-17, τους Ισπανούς.Το ματς κρίθηκε στην τρίτη περίοδο και ειδικά στο σημείο όπου το 59-59 (22΄) μετατράπηκε σε 79-63 (27΄) με επί μέρους σκορ 20-4 για τους γηπεδούχους. Η Μπασκόνια δεν κατάφερε να αντιδράσει και έβλεπε το χάσμα να... ανοίγει (103-82 στο 36΄) μέχρι να καταλήξει στο τελικό 109-89. Λύσεις από παντού έβρισκε η Αρμάνι, έχοντας 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Μπούκερ 21, Σιλντς 17, Λεντέι 17, Μπρουκς 14, Φλακαντόρι 10, Γκούντουριτς 10), ενώ σούταρε με 58% στο τρίποντο (14/24). Οι Χάουαρντ (21), Λουβαβού-Καμπαρό (19) ήταν πρώτοι σκόρ της Μπασκόνια.Τα δεκάλεπτα: 32-29, 57-56, 84-71, 109-89Με buzzer beater του Τζίμι Κλαρκ η Μακάμπι επικράτησε 95-93 της Παρτιζάν στο Τελ Αβίβ και έμεινε «ζωντανή» στη διεκδίκηση μιας θέσης στα play off της Euroleague με 11-15. Στο 8-18 και χωρίς ελπίδες πρόκρισης, έπεσαν οι Σέρβοι.Ντέρμπι από το πρώτο λεπτό στο Τελ Αβίβ, με τους γηπεδούχους να θέλουν... απεγνωσμένα τη νίκη για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για πρόκριση. Καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει και τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος, τα πάντα ξεκινούσαν από την αρχή με το σκορ στο 85-85 (36΄). Το ματς κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό με τους Ισραηλινούς να βρίσκονται πίσω στο σκορ 88-91 αλλά να κερδίζουν αντιαθλητικό φάουλ, το αξιοποίησαν στο μάξιμουμ και προηγήθηκαν 93-91. Ο Μπρούνο Φερνάντο ισοφάρισε με βολές, αλλά την τελευταία λέξη είπε ο Κλαρκ ο οποίος στην εκπνοή διαμόρφωσε το 95-93.Πρώτοι σκόρερ και κορυφαίοι της Μακάμπι ήταν οι Κλαρκ (21π.) και Ίφε Λούντμπεργκ (21π., 4ρ., 5ασ.), ενώ για την Παρτιζάν καλύτερος ήταν ο Φερνάντο (17π., 7ασ.)Τα δεκάλεπτα: 27-22, 48-50, 72-77, 95-93Το black out της Χαποέλ στην τελευταία περίοδο, εκμεταλλεύτηκε ο Ερυθρός Αστέρας που νίκησε 87-75 στο Βελιγράδι και πατάει δυνατά στην πρώτη εξάδα της Euroleague με 16-10 μετά από 26 αγωνιστικές. Απρόσμενη -με βάση την εξέλιξη του αγώνα- ήττα για τη Χαποέλ που έχει 16-9.Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έδειχνε να ελέγχει το ματς στην τρίτη περίοδο, όταν «έσβησε» το προβάδισμα του Αστέρα και εξασφάλισε «αέρα» 7 πόντων (62-69). Όμως, οι Ισραηλινοί έμειναν «άποντοι» για 7 λεπτά στην τελευταία περίοδο και αίφνης βρέθηκαν σε δεινή θέση, με τους γηπεδούχους να τρέχουν σερί 14-0 και να προηγούνται 76-69. Οι παίκτες της Χαποέλ δεν μπορούσαν να σκοράρουν ούτε από τη γραμμή των βολών και χρειάστηκε να περάσουν 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για ένα τρίποντο του Κρις Τζόουνς (76-72). Ήταν, όμως, αργά. Το... αδιανόητο σκορ τελευταίου δεκαλέπτου 25-6, χάρισε τη νίκη 87-75 στους Σέρβους που είχαν ως κορυφαίους τους Νουόρα (22π., 2/3 τρίποντα), Μπάτλερ (17π., 3/7) και Μίλερ-ΜακΙνταϊρ (10π., 9ασ.).Η ευστοχία του Γουέινραϊτ από μακριά (15π. με 5/8) δεν στάθηκε αρκετή για να αποφύγει την ήττα η Χαποέλ.Τα δεκάλεπτα: 25-21, 49-45, 62-69, 87-75Τρίτη, 3 ΦεβρουαρίουΝτουμπάι (HAE)–Ολυμπιακός 108-98 παρ. (95-95κ.α.)Παναθηναϊκός–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 82-81Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία) 107-90Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μονακό (Μονακό) 104-87Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 87-75Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 109-89Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 78-82Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παρί (Γαλλία) 81-75Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρτιζάν (Σερβία) 95-93Τετάρτη, 4 ΦεβρουαρίουΒίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Βιλερμπάν (Γαλλία)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 18-7Ολυμπιακός 16-9Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-9Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-10Βαλένθια (Ισπανία) 16-10Παναθηναϊκός 16-10Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-10Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-10Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-11Μονακό (Μονακό) 15-11Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 13-13Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13Ντουμπάι (ΗΑΕ) 12-14Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 11-15Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 11-15Μπασκόνια (Ισπανία) 9-17Παρί (Γαλλία) 8-17Παρτιζάν (Σερβία) 8-18Αναντολού Εφές (Τουρκία) 7-19Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)