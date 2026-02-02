Ο Ινφαντίνο ανοίγει το παράθυρο για την επιστροφή της Ρωσίας: «Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον στις μικρές ηλικίες»
SPORTS
FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο Εισβολή στην Ουκρανία εθνική Ρωσίας Εθνική Λευκορωσίας Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ινφαντίνο ανοίγει το παράθυρο για την επιστροφή της Ρωσίας: «Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον στις μικρές ηλικίες»

Ο πρόεδρος της FIFA, δήλωσε σε συνέντευξη του στο Sky ότι θα πρέπει να αρθεί ο αποκλεισμός της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο «δεν έχει καταφέρει τίποτα», ενώ τάχθηκε υπέρ της άμεσης επανένταξης των αναπτυξιακών εθνικών ομάδων

Ο Ινφαντίνο ανοίγει το παράθυρο για την επιστροφή της Ρωσίας: «Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον στις μικρές ηλικίες»
15 ΣΧΟΛΙΑ
Έχουνε περάσει τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία και σχεδόν αμέσως ακολούθησε ο «αθλητισμός» αποκλεισμός της Ρωσίας (και τη συμμάχου της Λευκορωσίας).

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες συχνά, πυκνά εμφανίζονται σενάρια που θέλουν τις διεθνείς αθλητικές αρχές να εξετάζουν διάφορα σενάρια για την άρση του αποκλεισμού των δύο χωρών, κάτι που παραδέχθηε και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Τζιάνι Ινφαντίνο μιλώντας στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky.

«Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, χωρίς αμφιβολία, τουλάχιστον στις αναπτυξιακές κατηγορίες», δήλωσε ο Ιταλοελβετός παράγοντας.

«Αυτός ο αποκλεισμός δεν έχει επιτύχει τίποτα, απλώς έχει δημιουργήσει περισσότερη απογοήτευση και μίσος. Το να μπορούν τα παιδιά της Ρωσίας να παίζουν ποδόσφαιρο σε άλλα μέρη της Ευρώπης μπορεί να βοηθήσει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIFA χαρακτήρισε ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ισραήλ (για τα γεγονότα στην Παλαιστίνη) ως «ήττα», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε στο καταστατικό μας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αποκλείεται από το ποδόσφαιρο για τις πράξεις των πολιτικών της ηγετών».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε και την απόφαση του οργανισμού να απονείμει το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ!

«Αντικειμενικά, το αξίζει. Και δεν το λέω μόνο εγώ· το έχει πει και μια βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης – αναφερόμενος στη Μαρία Κορίνα Μασάδο. Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στη σωτηρία χιλιάδων ζωών», κατέληξε ο Ινφαντίνο.
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης