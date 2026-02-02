Ο Ινφαντίνο ανοίγει το παράθυρο για την επιστροφή της Ρωσίας: «Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον στις μικρές ηλικίες»

Ο πρόεδρος της FIFA, δήλωσε σε συνέντευξη του στο Sky ότι θα πρέπει να αρθεί ο αποκλεισμός της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο «δεν έχει καταφέρει τίποτα», ενώ τάχθηκε υπέρ της άμεσης επανένταξης των αναπτυξιακών εθνικών ομάδων