Βίντεο: Έξαλλος με θαυμαστή του που επέμενε για μια φωτογραφία, ο Τζο ΜακΕνρό του φώναξε « άντε γ@@ησου»

Το Australian Open ολοκληρώθηκε την Κυριακή (1/2) με τον Κάρλος Αλκαράθ να γράφει ιστορία
, καθώς έγινε ο νεότερος τενίστας που έχει πάρει όλα τα τουρνουά Grand Slam...
H Μελβούρνη σιγά, σιγά αποχαιρετά τα αστέρια του τένις που ετοιμάζονται για τα άλλα τουρνουά και μαζί τους αναχωρεί από την πόλη κι όλος ο καλός κόσμος του αθλήματος που βρέθηκε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσει το πρώτο Grand Slam της φετινής χρονιάς.
Ανάμεσα τους κι ο παλαίμαχος τενίστας και νυν τηλεσχολιαστής Τζο ΜακΕνρό
, ο οποίος μάλλον δεν... ξύπνησε καλά και όταν έφτασε στο αεροδρόμιο το καταλάβανε όλοι.
Αρκετοί φίλοι του τένις γνωρίζοντας ότι είναι η ημέρα αναχώρησης όλων των VIP βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και ένας εξ αυτών προσπάθησε επίμονα να βγάλει μια σέλφι με τον ΜακΕνρό.
Ο Αμερικανός από την πρώτη στιγμή το ξέκοψε ότι δεν έχει καμία όρεξη για να βγει φωτογραφία μαζί του, ενώ αρνήθηκε και τη βοήθεια που του προσέφερε για να μεταφέρει τις βαλίτσες του, ενώ όταν τον ακολούθησε εντός της αίθουσας ο εκνευρισμός του έγινε ακόμη μεγαλύτερος...
«Σταματά τώρα», φώναξε προς τον επίμονο θαυμαστή κι όταν ο νεαρός του είπε «Δεν πειράζει Τζον, εγώ σ' αγαπάω», ο ΜακΈνρο με το ύφος του να μην αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του απάντησε μ' ένα μεγαλοπρεπέστατο: «Άντε γ@@ησου!».