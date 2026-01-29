Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκαν κρατώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στα 7 «αετόπουλα»
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκαν κρατώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στα 7 «αετόπουλα»

Οι παίκτες των δύο ελληνικών ομάδων, στην αναμνηστική τους φωτογραφία πριν την σέντρα των αναμετρήσεων φωτογραφήθηκαν με μπλούζες αφιερωμένες στου επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκαν κρατώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στα 7 «αετόπουλα»
Όλη η χώρα είναι εδώ και δύο μέρες συγκλονισμένη από το χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο δρόμο για να δουν την ομάδα τους κόντρα στη Λιόν. 

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League με Ρόμα και Λιόν αντίστοιχα και δε θα μπορούσαν να μην αποτίσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα «αετόπουλα». 

Συγκεκριμένα οι παίκτες του Παναθηναϊκού παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο για την αναμνηστική φωτογραφία κρατώντας ένα μπλουζάκι με τα ονόματα των 7 αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Ενώ από την άλλη οι παίκτες του Δικεφάλου κράτησαν ένα μαύρο μπλουζάκι που έγραφε «αθάνατοι» και την ημερομηνία του τραγικού γεγονότος. 


Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκαν κρατώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στα 7 «αετόπουλα»

