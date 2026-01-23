Η καλύτερη αθλήτρια του κόσμου είναι έγκυος και θα απουσιάσει το 2026: «Έφτιαξα έναν άνθρωπο με τον αγαπημένο μου άνθρωπο»
Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, επιλέγοντας μια χρονιά χωρίς Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για να κάνει το πιο γλυκό διάλειμμα στην καριέρα της

Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν, η γυναίκα που κατέρριψε κάθε λογική στα 400μ. με εμπόδια και αναδείχθηκε «Αθλήτρια της Χρονιάς» για το 2025, ετοιμάζεται για τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της. Η 26χρονη Αμερικανίδα σταρ ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ότι είναι έγκυος, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της και πρώην παίκτη του NFL, Άντρε Λεβρόν Τζούνιορ.

«Μια ευλογία από τον Κύριο»
Στο μήνυμά της προς τους 1,5 εκατομμύριο ακολούθους της, η ΜακΛάφλιν δεν έκρυψε τη συγκίνησή της:

«Φτιάξαμε έναν άνθρωπο με τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Ω, πόσο προσευχηθήκαμε για σένα... Και ο Κύριος απάντησε! Είσαι η μεγαλύτερη ευλογία μας και σε αγαπάμε ήδη τόσο πολύ. Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε! Οι "cool" γονείς έρχονται...», έγραψε η αθλήτρια, συνοδεύοντας το κείμενο με μια φωτογραφία υπερηχογραφήματος.



Πλήγμα για το "Ultimate Championship" της Βουδαπέστης
Η εγκυμοσύνη της ΜακΛάφλιν σημαίνει αυτόματα πως δεν θα αγωνιστεί καθόλου μέσα στο 2026. Αυτό αποτελεί μια τεράστια απώλεια για το νέο εγχείρημα του Σεμπάστιαν Κόου, το World Athletics Ultimate Championship, που θα κάνει πρεμιέρα στη Βουδαπέστη τον Σεπτέμβριο του 2026. Η απουσία του μεγαλύτερου ονόματος του παγκόσμιου στίβου στερεί από τη διοργάνωση τη λάμψη της αθλήτριας που «φλέρταρε» πέρυσι με το ιστορικό ρεκόρ της Μαρίτα Κοχ στα 400μ. απλά.


Ο στρατηγικός στόχος: Λος Άντζελες 2028
Η επιλογή της χρονιάς δεν είναι τυχαία. Το 2026 είναι μια «κενή» χρονιά χωρίς Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτού Στίβου. Η ΜακΛάφλιν στοχεύει να επιστρέψει πανίσχυρη το 2027, ώστε να φτάσει στην απόλυτη ωριμότητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Εκεί, η κάτοχος 4 χρυσών ολυμπιακών μεταλλίων επιθυμεί να γράψει ιστορία, αν και το πρόγραμμα των αγώνων καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το «διπλό» στα 400μ. εμπόδια και τα 400μ. απλά. Παράλληλα, η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία να δοκιμαστεί και στα 200μ., όπου ήδη κατέχει εντυπωσιακούς χρόνους.
