Η καλύτερη αθλήτρια του κόσμου είναι έγκυος και θα απουσιάσει το 2026: «Έφτιαξα έναν άνθρωπο με τον αγαπημένο μου άνθρωπο»
Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, επιλέγοντας μια χρονιά χωρίς Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για να κάνει το πιο γλυκό διάλειμμα στην καριέρα της
Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν, η γυναίκα που κατέρριψε κάθε λογική στα 400μ. με εμπόδια και αναδείχθηκε «Αθλήτρια της Χρονιάς» για το 2025, ετοιμάζεται για τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της. Η 26χρονη Αμερικανίδα σταρ ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ότι είναι έγκυος, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της και πρώην παίκτη του NFL, Άντρε Λεβρόν Τζούνιορ.
