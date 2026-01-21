Champions League: Απίθανο γκολ της Σλάβιας Πράγας κόντρα στη Μπαρτσελόνα με... κλείδωμα της μπάλας, δείτε βίντεο

Η ομάδα της Τσεχίας πήρε το προβάδισμα κόντρα στους Καταλανούς, με το γκολ του Κούσαϊ στο 10' το οποίο είναι από τα πιο... περίεργα που έχουν μπει στην ιστορία του Champions League