Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Champions League: Απίθανο γκολ της Σλάβιας Πράγας κόντρα στη Μπαρτσελόνα με... κλείδωμα της μπάλας, δείτε βίντεο
Champions League: Απίθανο γκολ της Σλάβιας Πράγας κόντρα στη Μπαρτσελόνα με... κλείδωμα της μπάλας, δείτε βίντεο
Η ομάδα της Τσεχίας πήρε το προβάδισμα κόντρα στους Καταλανούς, με το γκολ του Κούσαϊ στο 10' το οποίο είναι από τα πιο... περίεργα που έχουν μπει στην ιστορία του Champions League
Γκολ έχουν δει τα μάτια μας πολλά. Πάρα πολλά. Ειδικά στο Champions League. Με τακουνάκια, με ψαλιδάκια, με προβολές, με κεφαλιές, με απευθείας κόρνερ ή φάουλ. Με καραβολίδες ή με πλασέ, με κόντρες ή με απίθανες λόμπες.
Όπως λέει και το ποδοσφαιρικό αξίωμα «όταν θέλει η μπάλα να μπει, θα καταλήξει μ' έναν μαγικό τρόπο στα δίχτυα».
Κάτι που επιβεβαιώθηκε σήμερα το βράδυ στην Πράγα, όπου η Σλάβια άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μπαρτσελόνα μ' ένα γκολ βγαλμένο από... πειραγμένη φάση ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης οι Τσέχοι κέρδισαν κόρνερ κι από την εκτέλεση του, μετά την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι όπου έκανε κίνηση ο φορ των γηπεδούχων Βασίλ Κούσεϊ. Ο 25χρονος φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την πορεία της, αλλά μπόρεσε να την κρατήσει μ' έναν... μαγικό τρόπο μέσα στα πόδια του και να μπει μαζί της στα δίχτυα των Καταλανών!
Όπως λέει και το ποδοσφαιρικό αξίωμα «όταν θέλει η μπάλα να μπει, θα καταλήξει μ' έναν μαγικό τρόπο στα δίχτυα».
Κάτι που επιβεβαιώθηκε σήμερα το βράδυ στην Πράγα, όπου η Σλάβια άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μπαρτσελόνα μ' ένα γκολ βγαλμένο από... πειραγμένη φάση ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης οι Τσέχοι κέρδισαν κόρνερ κι από την εκτέλεση του, μετά την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι όπου έκανε κίνηση ο φορ των γηπεδούχων Βασίλ Κούσεϊ. Ο 25χρονος φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την πορεία της, αλλά μπόρεσε να την κρατήσει μ' έναν... μαγικό τρόπο μέσα στα πόδια του και να μπει μαζί της στα δίχτυα των Καταλανών!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα