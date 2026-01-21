Champions League: Απίθανο γκολ της Σλάβιας Πράγας κόντρα στη Μπαρτσελόνα με... κλείδωμα της μπάλας, δείτε βίντεο
Η ομάδα της Τσεχίας πήρε το προβάδισμα κόντρα στους Καταλανούς, με το γκολ του Κούσαϊ στο 10' το οποίο είναι από τα πιο... περίεργα που έχουν μπει στην ιστορία του Champions League

Γκολ έχουν δει τα μάτια μας πολλά. Πάρα πολλά. Ειδικά στο Champions League. Με τακουνάκια, με ψαλιδάκια, με προβολές, με κεφαλιές, με απευθείας κόρνερ ή φάουλ. Με καραβολίδες ή με πλασέ, με κόντρες ή με απίθανες λόμπες.

Όπως λέει και το ποδοσφαιρικό αξίωμα «όταν θέλει η μπάλα να μπει, θα καταλήξει μ' έναν μαγικό τρόπο στα δίχτυα».

Κάτι που επιβεβαιώθηκε σήμερα το βράδυ στην Πράγα, όπου η Σλάβια άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μπαρτσελόνα μ' ένα γκολ βγαλμένο από... πειραγμένη φάση ηλεκτρονικού παιχνιδιού.

Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης οι Τσέχοι κέρδισαν κόρνερ κι από την εκτέλεση του, μετά την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι όπου έκανε κίνηση ο φορ των γηπεδούχων Βασίλ Κούσεϊ. Ο 25χρονος φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την πορεία της, αλλά μπόρεσε να την κρατήσει μ' έναν... μαγικό τρόπο μέσα στα πόδια του και να μπει μαζί της στα δίχτυα των Καταλανών!

