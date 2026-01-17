Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Χωρίς Τζούρισιτς ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ: Αναλυτικά η αποστολή που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ
Χωρίς Τζούρισιτς ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ: Αναλυτικά η αποστολή που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ
Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο νεαρός Γιώργος Κάτρης, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τον Λεβαδειακό
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» την Κυριακή (18/01-21:00) για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει ένα καλό κι ένα κακό νέο.
Το καλό είναι πως εντάχθηκε στις προπονήσεις της ομάδας ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό, που διακόπηκε και τέθηκε άμεσα στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το κρίσιμο ματς με την «Ένωση».
Το κακό ήταν πως ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε στην γάμπα. Στην σημερινή προπόνηση έκανε θεραπεία και γυμναστήριο κι έτσι έμεινε εκτός.
Όπως συνέβη και με τον τραυματία Ντέσερς, που έκανε θεραπεία.
Ακόμη δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι Μλαντένοβιτς, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μαντσίνι και Βιλένα.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
Το καλό είναι πως εντάχθηκε στις προπονήσεις της ομάδας ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό, που διακόπηκε και τέθηκε άμεσα στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το κρίσιμο ματς με την «Ένωση».
Το κακό ήταν πως ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε στην γάμπα. Στην σημερινή προπόνηση έκανε θεραπεία και γυμναστήριο κι έτσι έμεινε εκτός.
Όπως συνέβη και με τον τραυματία Ντέσερς, που έκανε θεραπεία.
Ακόμη δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι Μλαντένοβιτς, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μαντσίνι και Βιλένα.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα