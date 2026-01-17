Βγήκαν τα λευκά... μαντήλια στο Μπερναμπεόυ: Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Ρεάλ προς τον Φλορεντίνο Πέρεθ

Αρνητικό το κλίμα από τους οπαδούς της Ρεάλ προς τον πρόεδρο της ομάδας αλλά και προς τον Βινίσιους, μετά τον αποκλεισμό από την Αλμπαθέτε στο Κύπελλο Ισπανίας