Βγήκαν τα λευκά... μαντήλια στο Μπερναμπεόυ: Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Ρεάλ προς τον Φλορεντίνο Πέρεθ
Ρεάλ Μαδρίτης Αλμπαθέτε Λεβάντε Φλορεντίνο Πέρεθ Τσάμπι Αλόνσο

Αρνητικό το κλίμα από τους οπαδούς της Ρεάλ προς τον πρόεδρο της ομάδας αλλά και προς τον Βινίσιους, μετά τον αποκλεισμό από την Αλμπαθέτε στο Κύπελλο Ισπανίας

Βαρύ το κλίμα στον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο και τον σοκαριστικό αποκλεισμό από την Αλμπαθέτε για το Κύπελλο Ισπανίας.

Οι «μερέγχες» κοντράρονται στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» με τη Λεβάντε για το πρωτάθλημα, όμως η ατμόσφαιρα στο ιστορικό γήπεδο της Μαδρίτης, είναι αρκετά φορτισμένη.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους το οποίο τελείωσε 0-0, οι οπαδοί της «Βασίλισσας» προχώρησαν σε εκκωφαντικές αποδοκιμασίες, κατά του προέδρου της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά και κατά του Βινίσιους, θεωρώντας τους, ως τους βασικούς υπαίτιους της απομάκρυνσης Αλόνσο, αλλά και της κακής εικόνας της ομάδας.

Μάλιστα αρκετοί από αυτούς δεν δίστασαν να σηκώσουν και λευκά μαντήλια, ο συμβολισμός των οποίων είναι ξεκάθαρος και αφορά την άμεση απομάκρυνση των υπαιτίων για όλα όσα συμβαίνουν στη Ρεάλ.


