Δέκα οπαδοί της Φενερμπαχτσέ επιτέθηκαν άγρια σε οπαδό της Γαλατάσαραϊ πριν τον τελικό του Σούπερ Καπ Τουρκίας, βίντεο

Άσχημη μέρα για τον φίλο της Γαλατά, αρχικά δέχθηκε άγριο ξύλο από τους οπαδούς της Φενέρ και στη συνέχεια είδε την ομάδα του να ηττάται με 2-0 στον τελικό