Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Δέκα οπαδοί της Φενερμπαχτσέ επιτέθηκαν άγρια σε οπαδό της Γαλατάσαραϊ πριν τον τελικό του Σούπερ Καπ Τουρκίας, βίντεο
Δέκα οπαδοί της Φενερμπαχτσέ επιτέθηκαν άγρια σε οπαδό της Γαλατάσαραϊ πριν τον τελικό του Σούπερ Καπ Τουρκίας, βίντεο
Άσχημη μέρα για τον φίλο της Γαλατά, αρχικά δέχθηκε άγριο ξύλο από τους οπαδούς της Φενέρ και στη συνέχεια είδε την ομάδα του να ηττάται με 2-0 στον τελικό
Ο τελικός του Σούπερ Καπ Τουρκίας στο «Ατατούρκ Ολυμπιάτ», αμαυρώθηκε από ένα περιστατικό βίας πριν την έναρξη του αγώνα αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την εχθρική σχέση ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ.
Από νωρίς φίλαθλοι των ομάδων είχαν βγει στους δρόμους για τον μεγάλο τελικό.
Ένας από τους οπαδούς της Γαλατασαράι δέχθηκε την επίθεση οργισμένων φίλων των Καναρινιών ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.
Οι οπαδοί λογομάχησαν μεταξύ τους αλλά τα πράγματα δεν άργησαν να ξεφύγουν οδηγώντας σε ένα ακραίο βίαιο περιστατικό.
Αρχικά δέκα οπαδοί της Φενέρ έσπασαν το αυτοκίνητό του και έπειτα άρχισαν να τον χτυπούν μαινόμενοι με γροθιές.
Ελάχιστοι περαστικοί μετά από μερικά λεπτά προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα χωρίς να παρεκτραπεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο.
Για την ιστορία η Φενέρ επικράτησε της Γαλατά και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο για το 2026 στην Τουρκία.
Από νωρίς φίλαθλοι των ομάδων είχαν βγει στους δρόμους για τον μεγάλο τελικό.
Ένας από τους οπαδούς της Γαλατασαράι δέχθηκε την επίθεση οργισμένων φίλων των Καναρινιών ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.
Οι οπαδοί λογομάχησαν μεταξύ τους αλλά τα πράγματα δεν άργησαν να ξεφύγουν οδηγώντας σε ένα ακραίο βίαιο περιστατικό.
Αρχικά δέκα οπαδοί της Φενέρ έσπασαν το αυτοκίνητό του και έπειτα άρχισαν να τον χτυπούν μαινόμενοι με γροθιές.
Ελάχιστοι περαστικοί μετά από μερικά λεπτά προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα χωρίς να παρεκτραπεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο.
Για την ιστορία η Φενέρ επικράτησε της Γαλατά και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο για το 2026 στην Τουρκία.
10 kişilik Fenerbahçe taraftarı trafikte tartışmış olduğu Galatasaraylı bir kişiyi darbetti.#FBvGS #SüperKupa #Fenerbahçe— Radar (@radardanevar) January 10, 2026
pic.twitter.com/ROcWHvUVcK
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα