Η Νιγηρία του Μπρούνο στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικά 2-0 την Αλγερία και παίζει με το Μαρόκο του Ελ Κααμπί, δείτε τα γκολ

Δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ο Ελ Κααμπί (Μαρόκο) και ο Μπρούνο (Νιγηρία) θα έρθουν αντιμέτωποι στον ημιτελικό του Κόπα Άφρικα - Στο 47' σκόραρε κόντρα στην Αλγερία ο Όσιμεν (ασίστ Μπρούνο) και στο 57' ο Άνταμς
Η Νιγηρία έγινε η 3η ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα.
Απέκλεισε 2-0 την Αλγερία και θα παίξει την Τετάρτη (14/1) με την οικοδέσποινα ομάδα του Μαρόκου για μια θέση στον μεγάλο τελικό της 18ης Ιανουαρίου.
Ο ημιτελικός θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον αφού θα κοντραριστούν δύο παίκτες που ανήκουν στον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο θα παίξει με τη Νιγηρία και ο Ελ Κααμπί με το Μαρόκο.
Τα γκολ στο παιχνίδι της Νιγηρίας με την Αλγερία πέτυχαν ο Όσιμεν στο 47' και ο Άνταμς στο 57.
