Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους
Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια.
Ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μίλησε για τις δυσκολίες της EuroLeague, ενώ τόνισε πως σημασία έχει η ομάδα του να βρει φόρμα στο τέλος της σεζόν.
«Η απόδοσή μας δεν ήταν στο καλύτερο δυνατό, χάσαμε πολλά σουτ, δείξαμε πάθος, στην άμυνα όλα δούλεψαν, δώσαμε μερικά τρίποντα, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι.
Μας βοήθησαν τα ριμπάουντ, είχαν όλοι συμμετοχή σε αυτά. Ακόμη και στην επίθεση μας βοήθησαν πάρα πολύ».
Για το γεγονός ότι πιστεύει πολύ στον εαυτό του και στους παίκτες του: «Σίγουρα οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι είναι παίκτες του Παναθηναϊκού, του κορυφαίου συλλόγου της Ευρώπης και πρέπει να δίνουν όλη την προσπάθεια τους για να κερδίσουν.
Έτσι είναι η EuroLeague, ομάδες φαβορί χάνουν παιχνίδια, κάποιες χάνουν μακριά από την έδρα τους.
Το σημαντικό είναι βρεθείς σε φόρμα στο τέλος της σεζόν και να βρεθείς στο Final Four. Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου».
