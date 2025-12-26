Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γιόκιτς με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ στη νίκη των Νάγκετς με 142-138 κόντρα στους Τίμπεργουλβς
NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γιόκιτς με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ στη νίκη των Νάγκετς με 142-138 κόντρα στους Τίμπεργουλβς
Η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στο 22-8, ενώ οι «Λύκοι» έπεσαν στο 20-11 της βαθμολογίας
Μία αδιανόητη ματσάρα έλαβε χώρα στο Ντένβερ με τους Νάγκετς να επικρατούν των Τίμπεργουλβς με 142-138 στην παράταση διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον ως το φινάλε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ξεκάθαρα τον λόγο που τα Christmas games είναι τόσο ξεχωριστά, κλείνοντας ιδανικά την αυλαία σε αυτή τη συνήθεια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.
Η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στο 22-8, ενώ οι «Λύκοι» έπεσαν στο 20-11 της βαθμολογίας.
Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πάλι πράγματα και θαύματα στο παρκέ σημειώνοντας ένα αδιανόητο triple double με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ έκανε και 2 μπλοκ για να αναδειχθεί ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ μνε 35 πόντους και 10 ασίστ.
Για τη Μινεσότα, κορυφαίος ήταν ο Άντονι Έντουαρντς με 44 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Τζούλιους Ραντλ με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στο 22-8, ενώ οι «Λύκοι» έπεσαν στο 20-11 της βαθμολογίας.
Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πάλι πράγματα και θαύματα στο παρκέ σημειώνοντας ένα αδιανόητο triple double με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ έκανε και 2 μπλοκ για να αναδειχθεί ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ μνε 35 πόντους και 10 ασίστ.
Για τη Μινεσότα, κορυφαίος ήταν ο Άντονι Έντουαρντς με 44 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Τζούλιους Ραντλ με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα