NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γιόκιτς με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ στη νίκη των Νάγκετς με 142-138 κόντρα στους Τίμπεργουλβς

Η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στο 22-8, ενώ οι «Λύκοι» έπεσαν στο 20-11 της βαθμολογίας

Μία αδιανόητη ματσάρα έλαβε χώρα στο Ντένβερ με τους Νάγκετς να επικρατούν των Τίμπεργουλβς με 142-138 στην παράταση διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον ως το φινάλε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ξεκάθαρα τον λόγο που τα Christmas games είναι τόσο ξεχωριστά, κλείνοντας ιδανικά την αυλαία σε αυτή τη συνήθεια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στο 22-8, ενώ οι «Λύκοι» έπεσαν στο 20-11 της βαθμολογίας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πάλι πράγματα και θαύματα στο παρκέ σημειώνοντας ένα αδιανόητο triple double με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ έκανε και 2 μπλοκ για να αναδειχθεί ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ μνε 35 πόντους και 10 ασίστ.

Για τη Μινεσότα, κορυφαίος ήταν ο Άντονι Έντουαρντς με 44 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Τζούλιους Ραντλ με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves Full Game Highlights – December 25, 2025 | NBA Christmas
