Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο Ντάνι Άλβες αγοράζει ομάδα στην 3η κατηγορία της Πορτογαλίας και ετοιμάζεται να γίνει πρόεδρος-ποδοσφαιριστής
Ο Ντάνι Άλβες αγοράζει ομάδα στην 3η κατηγορία της Πορτογαλίας και ετοιμάζεται να γίνει πρόεδρος-ποδοσφαιριστής
Ο Βραζιλιάνοςαν και πλέον βαδίζει στα 42 του χρόνια και δεν έχει αγωνιστεί από τον Ιανουάριο του 2023 όταν βρέθηκε στη φυλακή κατηγορούμενος για βιασμό, ετοιμάζει εντυπωσιακή επιστροφή
Τον Ιανουάριο του 2023 ο Ντάνι Άλβες είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά, καθώς κατηγορήθηκε για τον βιασμό νεαρής κοπέλας σε κλαμπ της Βαρκελώνης και αφού πέρασε 14 μήνες στη φυλακή, κατάφερε τελικά να αποφυλακιστεί προσωρινά τον Οκτώβριο του 2024 και τον περασμένο Μάρτιο το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαρκελώνης ακύρωσε την καταδίκη του.
Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος διεθνής μπακ τον περασμένο Οκτώβριο εμφανίστηκε να βγάζει λόγο ως ιεροκήρυκας σε εκκλησία στην Ισπανία μιλώντας για τον τρόπο που επαναπροσδιόρισε τη σχέση του με τον Θεό.
Τώρα, ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα επανήλθε στο προσκήνιο για... ποδοσφαιρικούς λόγους, καθώς όπως έγινε γνωστό ηγείται μιας ομάδας επενδυτών που είναι έτοιμη να αγοράσει την άσημη São João de Ver, ομάδας της τρίτης κατηγορίας του πορτογαλικού ποδοσφαίρου (εδρεύει στην ομώνυμη πόλη που είναι λίγα χιλιόμετρα νότια του Πόρτο).
Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται στο τελικό στάδιο με τη São João de Ver, η οποία αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει τη δέκατη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, αλλά να είναι έτοιμη να αλλάξει σελίδα και να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της.
Κι αυτό γιατί ο Άλβες δεν θα αναλάβει απλά την προεδρία του συλλόγου, αλλά σκοπεύει να κλείσει την καριέρα του εκεί ως ενεργός ποδοσφαιριστής τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν!
Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος διεθνής μπακ τον περασμένο Οκτώβριο εμφανίστηκε να βγάζει λόγο ως ιεροκήρυκας σε εκκλησία στην Ισπανία μιλώντας για τον τρόπο που επαναπροσδιόρισε τη σχέση του με τον Θεό.
Τώρα, ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα επανήλθε στο προσκήνιο για... ποδοσφαιρικούς λόγους, καθώς όπως έγινε γνωστό ηγείται μιας ομάδας επενδυτών που είναι έτοιμη να αγοράσει την άσημη São João de Ver, ομάδας της τρίτης κατηγορίας του πορτογαλικού ποδοσφαίρου (εδρεύει στην ομώνυμη πόλη που είναι λίγα χιλιόμετρα νότια του Πόρτο).
Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται στο τελικό στάδιο με τη São João de Ver, η οποία αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει τη δέκατη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, αλλά να είναι έτοιμη να αλλάξει σελίδα και να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της.
Κι αυτό γιατί ο Άλβες δεν θα αναλάβει απλά την προεδρία του συλλόγου, αλλά σκοπεύει να κλείσει την καριέρα του εκεί ως ενεργός ποδοσφαιριστής τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα