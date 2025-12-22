Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Τα «διαμάντια» που έρχονται για να λάμψουν στο Κόπα Άφρικα 2025
Δείτε τους νεαρούς Αφρικανούς, οι οποίοι αγωνίζονται ήδη στην Ευρώπη και το ταλέντο τους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των κορυφαίων συλλόγων
Η αυλαία του 35ου Κόπα Άφρικα, που διεξάγεται στο Μαρόκο, άνοιξε χθες με τη νίκη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και της παρέας του που επικράτησαν με 2-0 στο εναρκτήριο ματς με τις Νήσους Κομόρες.
Τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου για τις επόμενες εβδομάδες θα είναι στραμμένα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο φημίζεται για τη δύναμη, το πάθος του και το αστείρευτο ταλέντο των Αφρικανών παικτών. Η Αφρική εξάλλου αποτελεί μία «δεξαμενή» για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς μας έχει προσφέρει μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουμε απολαύσει τις τελευταίες δεκαετίες.
Πίσω όμως από τη λάμψη των μεγάλων αστεριών όπως ο Σαλάχ, ο Χακίμι, ο Όσιμεν που συγκεντρώνουν πάνω τους τα όλα τα φώτα, έρχεται μία νέα “χρυσή φουρνιά” παικτών για να συστηθεί στο ποδοσφαιρικό κοινό και να αποτελέσει το επόμενο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ο Λαμίν Καμαρά έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω του μπόλικα βλέμματα, καθώς το 2024 ανακηρύχθηκε ο καλύτερος νέος Αφρικανός παίκτης. Είναι ο ορισμός του σύγχρονου box to box μέσου. Διαθέτει αστείρευτη αντοχή κι ενέργεια μέσα στο γήπεδο, γεγονός που του επιτρέπει να πρεσάρει συνεχώς τους αντιπάλους και να πατάει με άνεση και τις δύο περιοχές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Τα χτυπήματά του στις στημένες φάσεις αποτελούν μόνιμη πηγή κινδύνου για τις αντίπαλες άμυνες, ενώ η αυτοπεποίθησή του τον βοηθάει να προσεγγίζει με μεγαλύτερη σιγουριά την αντίπαλη περιοχή. Ο Καμαρά αποτελεί πολύ σημαντικό μέλος για την ομάδα της Σενεγάλης και αναμένεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια στο φετινό Κύπελλο Εθνών.
Το Μαρόκο κατεβαίνει ως ένα από τα φαβορί στη φετινή διοργάνωση, επομένως ο Ελιές Μπεν Σεγκίρ έχει μία τεράστια ευκαιρία να δείξει το αστείρευτο ταλέντο του σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και να ξεχωρίσει.
Ο επιθετικός μέσος του Μαρόκου διαθέτει άψογη τεχνική κατάρτιση, ντριμπλάρει με άνεση σε πολύ κλειστούς χώρους κι έχει την ικανότητα να δημιουργεί ρήγματα και “πονοκέφαλο” στις αντίπαλες άμυνες με τις τελικές του πάσες. Είναι ο ορισμός του “δεκαριού” κι έχει μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανελιχθεί κι από μεγάλη ελπίδα να γίνει ένας ηγέτης για την εθνική ομάδα της χώρας του.
Ακόμα ένας επιθετικός μέσος στη λίστα με πολύ καλή τεχνική και αντίληψη. Ο Μαζά γεννήθηκε στο Βερολίνο κι ενώ αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας εν τέλει αποφάσισε να αγωνιστεί με το εθνόσημο της Αλγερίας στο στήθος. Παρά τα 19 του χρόνια, διαθέτει πολύ υψηλό ποδοσφαιρικό iq, γεγονός που τον έκανε να ξεχωρίσει πολύ γρήγορα. Κινείται με μαεστρία ανάμεσα στις γραμμές των αντιπάλων και κόβει στα δύο τις αντίπαλες άμυνες με τις κάθετες μπαλιές του.
Λαμίν Καμαρά (Σενεγάλη / Μονακό)
Ελιές Μπεν Σεγκίρ (Μαρόκο / Λεβερκούζεν)
Ιμπραχίμ Μαζά (Αλγερία / Λεβερκούζεν)
Ο Ιμπραχίμ Εμπαγέ δεν είναι απλώς ένα ακόμη ταλέντο της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ο νεότερος παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της σε επίσημο αγώνα, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ. Ο Σενεγαλέζος εξτρέμ είναι τρομερά εκρηκτικός και θρασύς για την ηλικία του (είναι μόλις 17 ετών), χαρακτηριστικά που τον έχουν κάνει ήδη να ξεχωρίσει μέσα σε μία ομάδα που διαθέτει μπόλικο ταλέντο κι επιλογές στην επίθεση.
Είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα στα πόδια και του αρέσει να συγκλίνει προς την εστία, δημιουργώντας ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Χαρακτηριστικό της ταχύτητάς του είναι πως σε κάποια αφιερώματα για το ταλέντο και τις ικανότητές του, τον έχουν παρομοιάσει με τον επίσης ταχύτατο Κιλιάν Εμπαπέ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δείχνει ωριμότητα σε πτυχές του παιχνιδιού του. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος στη Σενεγάλη, ωστόσο αν πάρει χρόνο συμμετοχής είναι σίγουρο πως θα ξεχωρίσει και θα προσφέρει μπόλικο θέαμα.
Ο 19χρονος Ιβοριανός εξτρέμ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα projects του φετινού Κόπα Άφρικα. Βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι και όχι άδικα. Μάλιστα πριν κάποιες μέρες κυκλοφόρησαν φήμες πως η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να δαπανήσει πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες για να τον κάνει δικό της.
Ο Ντιομαντέ αγωνίζεται στα άκρα, είναι εκρηκτικός, πολύ καλός χειριστής της μπάλας ενώ για την θέση του έχει πολύ καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Οι προσδοκίες είναι ήδη στα ύψη, το ταλέντο το έχει, το μόνο που μένει είναι να το ξεδιπλώσει στο χορτάρι.
Ιμπραχίμ Εμπαγέ (Σενεγάλη / Παρί Σεν Ζερμέν)
Γιαν Ντιομαντέ ( Ακτή Ελεφαντοστού / Λειψία)
