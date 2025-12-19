Νίκολιτς μετά την πρόκριση στους «16»: «Ήταν θέμα νοοτροπίας νικητή, το σλόγκαν μου ταιριάζει απόλυτα στην ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ με μυθική ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα κέρδισε με 3-2 και προκρίθηκε απευθείας στη φάση των 16 του Conference League με τον προπονητή της ομάδας να στέκεται στην επιτυχίας της