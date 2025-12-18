NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ, αναλαμβάνει πόστο στη διοίκηση των «Λύκων»

Ο σπουδαίος Κέβιν Γκαρνέτ θα συνεργαστεί ξανά με τους Τίμπεργουλβς από διαφορετικό πόστο, ενώ θα δει και τη φανέλα του να αποσύρεται από το franchise της Μινεάπολις