NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ, αναλαμβάνει πόστο στη διοίκηση των «Λύκων»
SPORTS
Μινεσότα Τίμπεργουλβς Κέβιν Γκαρνέτ Hall of Fame NBA Σαμς Σαράνια

NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ, αναλαμβάνει πόστο στη διοίκηση των «Λύκων»

Ο σπουδαίος Κέβιν Γκαρνέτ θα συνεργαστεί ξανά με τους Τίμπεργουλβς από διαφορετικό πόστο, ενώ θα δει και τη φανέλα του να αποσύρεται από το franchise της Μινεάπολις

NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ, αναλαμβάνει πόστο στη διοίκηση των «Λύκων»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σπουδαία επανένωση στο NBA.

O θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ επιστρέφει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς σε μια σημαντική νέα συνεργασία με το franchise που τον ανέδειξε, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο απομάκρυνσης από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο insider, Σαμς Σαράνια, ο Hall of Famer θα αναλάβει έναν ευρύ ρόλο εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει εμπλοκή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δράσεις στην κοινότητα, επικοινωνία με τους οπαδούς και ανάπτυξη περιεχομένου μαζί με τους Τίμπεργουλβς και την ομάδα του WNBA, Minnesota Lynx.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της συμφωνίας είναι ότι οι «λύκοι» σχεδιάζουν τελικά να αποσύρουν τη φανέλα με το #21 του Γκαρνέτ στην οροφή του γηπέδου τους εντός των επόμενων δύο σεζόν, τιμώντας έτσι την προσφορά του στην ομάδα.

Ο «KG» είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Τίμπεργουλβς που ηγείται σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες της ομάδας και κατέκτησε το βραβείο MVP της σεζόν 2003–04, καθιστώντας τον αναμφισβήτητα τον σημαντικότερο παίκτη στην ιστορία του franchise.


Κλείσιμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης