NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ, αναλαμβάνει πόστο στη διοίκηση των «Λύκων»
Ο σπουδαίος Κέβιν Γκαρνέτ θα συνεργαστεί ξανά με τους Τίμπεργουλβς από διαφορετικό πόστο, ενώ θα δει και τη φανέλα του να αποσύρεται από το franchise της Μινεάπολις
Σπουδαία επανένωση στο NBA.
O θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ επιστρέφει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς σε μια σημαντική νέα συνεργασία με το franchise που τον ανέδειξε, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο απομάκρυνσης από την ομάδα.
Σύμφωνα με τον κορυφαίο insider, Σαμς Σαράνια, ο Hall of Famer θα αναλάβει έναν ευρύ ρόλο εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει εμπλοκή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δράσεις στην κοινότητα, επικοινωνία με τους οπαδούς και ανάπτυξη περιεχομένου μαζί με τους Τίμπεργουλβς και την ομάδα του WNBA, Minnesota Lynx.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της συμφωνίας είναι ότι οι «λύκοι» σχεδιάζουν τελικά να αποσύρουν τη φανέλα με το #21 του Γκαρνέτ στην οροφή του γηπέδου τους εντός των επόμενων δύο σεζόν, τιμώντας έτσι την προσφορά του στην ομάδα.
Ο «KG» είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Τίμπεργουλβς που ηγείται σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες της ομάδας και κατέκτησε το βραβείο MVP της σεζόν 2003–04, καθιστώντας τον αναμφισβήτητα τον σημαντικότερο παίκτη στην ιστορία του franchise.
THE BIG TICKET IS BACK pic.twitter.com/baiO5oQvML— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 18, 2025
Hall of Famer Kevin Garnett is reuniting with the Minnesota Timberwolves and the Lynx in a new, all-encompassing role involving business, community efforts and content development, sources told ESPN. His long-awaited No. 21 Wolves jersey retirement will also happen in Minnesota. pic.twitter.com/DedJhDezd3— Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2025
